Caixa Econômica divulga 4ª parcela do auxílio emergencial e antecipa 3º ciclo

FF Fernanda Fernandes

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O pagamento da 3ª parcela do auxílio emergencial será realizado, a partir desta sexta-feira (18/6), começando pelos beneficiários nascidos em janeiro. O novo calendário, divulgado pela Caixa Econômica Federal nesta terça (15), também inclui uma 4ª parcela, que deverá ser antecipada como as outras, segundo Pedro Guimarães, presidente da instituição financeira.



“A antecipação funcionou muito bem e o 4º ciclo também deverá ser antecipado, o que deve ser anunciado em algumas semanas”, afirmou o presidente, durante transmissão ao vivo realizada hoje à tarde.

Os ciclos de crédito e de saque continuarão organizados pelo número final do NIS para os inscritos no Bolsa Família, e pelo mês de aniversário para os demais beneficiários.

A inclusão de uma 4ª parcela reforça a afirmação do governo de que irá estender o auxílio emergencial até outubro, quando espera que o cenário de pandemia do novo coronavírus tenha sido mitigado, com grande parcela da população vacinada.

Bloqueios

Bastante questionado durante a transmissão sobre bloqueios no aplicativo do auxílio emergencial, Pedro Guimarães explicou que a Caixa Econômica pode bloquear o acesso em celulares com dois números (chips) ou em aparelhos novos, mesmo inserindo o chip cadastrado, “por uma questão de segurança, a fim de evitar fraudes”.