Mercado S/A

AS Amauri Segalla

(crédito: Luiz Guadagnoli/Secom - 4/8/14)

O presente e o futuro pertencem às bikes



Poucos segmentos da indústria têm colecionado resultados tão positivos quanto o de bicicletas. Segundo a Abraciclo, a associação do setor, as fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram 66.760 unidades em maio. O volume é 30% superior ao de abril e 209% maior se comparado com um ano atrás. Nos cinco primeiros meses de 2021, a alta é de 42% diante de idêntico período de 2020. O desempenho poderia ser melhor se não fosse o sumiço de componentes, gargalo que também aflige a indústria automotiva. “Ainda não conseguimos atender toda a demanda”, diz Cyro Gazola, vice-presidente da Abraciclo. “Temos capacidade, mas faltam insumos para abastecer as linhas de produção, já que cerca de 50% das peças são importadas.” Até dezembro, a expectativa é de fabricar 750 mil bicicletas, um recorde. Isso, tudo indica, é apenas o começo de um período de ouro para as bikes. A sociedade mudou, e a busca por meios de transporte alternativos é uma tendência irrefreável nas grandes cidades brasileiras.



Cristiano Ronaldo faz Coca-Cola perder bilhões



É impressionante o estrago que as celebridades podem provocar nas grandes marcas. Um simples gesto do português Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores de todos os tempos, fez a Coca-Cola perder em questão de minutos US$ 4 bilhões em valor de mercado. O craque se preparava para uma entrevista coletiva quando tirou da frente duas garrafas do refrigerante, que é patrocinador oficial da Eurocopa. Em seguida, pegou uma garrafa d’água e a mostrou para as câmeras de TV. A imagem correu o mundo.

Site testa segurança digital das empresas

Os crimes cibernéticos ganharam impulso na pandemia e ameaçam companhias de diversos setores. Atenta a esse movimento, a startup da área de tecnologia Gat InfoSec criou um site que permite às empresas fazer uma primeira avaliação grátis do seu score de segurança digital, apontando fragilidades, como senhas vazadas e servidores desatualizados. Quem já fez o teste diz que é quase impossível

não levar um susto. Ele está disponível neste endereço: https://www.gat. digital/gat-security-score/.



Estrangeiros voltam à Bolsa brasileira

Os investidores estrangeiros voltaram à Bolsa brasileira. Desde março, eles injetaram R$ 30 bilhões no país. No ano, o saldo está positivo em R$ 51 bilhões. Nos últimos 12 meses, em R$ 91 bilhões. Segundo relatório da XP, isso se deve a fatores como ciclo favorável das commodities, previsão de crescimento acima de 5% da economia, avanço do programa de vacinação e, claro, balanços consistentes das empresas brasileiras. A XP projeta que o Ibovespa chegará aos 145 mil pontos até o fim do ano.



"Quando a nação tem uma visão clara de si mesma, os grandes empreendedores vêm até ela”

Peter Diamandis,

fundador e diretor da Singularity University



R$ 5,58 bilhões

é quanto o imposto aprovado pelo G-7 sobre as empresas multinacionais poderá gerar de arrecadação ao Brasil, segundo cálculos do Observatório da Tributação da União Europeia



Rapidinhas

» O Ministério do Turismo preparou um relatório sobre o impacto da pandemia nos negócios. Segundo o estudo, o faturamento do turismo brasileiro caiu 59% desde o início da crise. Na área de cultura, a queda foi de 58%.

» A boa notícia é que, com o aumento da velocidade da vacinação, espera-se forte retomada a partir do

segundo semestre.

» A União Europeia oficializou nesta semana o “Certificado Digital Covid-19”, que permitirá a circulação, dentro do bloco, de pessoas vacinadas ou com teste negativo. Quem possuir o certificado não estará sujeito a medidas restritivas, como quarentena antes de ingressar em um país ou a realização

de novos testes.

» A regeneração ambiental de áreas degradadas pode ser uma aliada importante para a geração de empregos. Segundo estudo do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg), a restauração de 12 milhões de hectares de florestas até 2030 tem potencial para criar entre 112 mil e 191 mil postos de trabalho rurais diretos.

» Mais um indicador que sinaliza a retomada da economia. Segundo pesquisa da empresa de meios de pagamento Cielo, o faturamento do comércio aumentou 21%, descontada a inflação, em maio, ante igual mês do ano passado, O setor de maior destaque foi o de bares e restaurantes, que avançou 84% na comparação anual.