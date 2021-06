Senado adia para amanhã votação da MP que privatiza a Eletrobras

FF Fernanda Fernandes

(crédito: Marcos Oliveira)

A votação da MP 1.031/2021, que trata da desestatização da Eletrobras, foi adiada para as 10h desta quinta-feira (17/06) no Senado. Na sessão desta quarta-feira, os parlamentares analisaram e debateram a matéria por mais de 3h, durante sessão remota. Das dezenas de emendas apresentadas, 19 foram acatadas pelo relator, senador Marcos Rogério (DEM/RO).

O texto divide opiniões entre os senadores. Ao que tudo indica, cada voto será decisivo na deliberação. O Congresso Nacional tem que aprovar a matéria até a próxima terça-feira (22/06), quando a MP perde a validade.

A Eletrobras é considerada a maior companhia do setor elétrico da América Latina e uma das maiores do mundo. A privatização traz diversas mudanças no sistema energético, como a contratação em tempo integral de termelétricas — geradoras de energia considerada mais caras do que as hidrelétricas, que representam 70% da matriz elétrica nacional.