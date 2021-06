Ministro da Cidadania está desenhando novas programas sociais, diz Guedes

AE Agência Estado

(crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados )

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira, 17, que o ministro da Cidadania, João Roma, está desenhando novos programas sociais. Neste momento, o governo discute a reformulação do Bolsa Família e o presidente Jair Bolsonaro chegou a anunciar que o programa pagará em média R$ 300 a partir de dezembro, mas técnicos do governo ainda discutem como esse reajuste pode caber no Orçamento do ano que vem.

"Nosso governo está coerente, trabalhando muito junto, equipe muito unida para manter cadeia produtiva funcionando", afirmou o ministro da Economia. Guedes participa hoje do 1º Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, promovido pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). No mesmo evento, Roma acrescentou que o governo pretende apresentar propostas para o "fortalecimento" de seus programas sociais.

O ministro voltou a defender a desoneração da folha de pagamentos e disse que isso daria condição para o setor de supermercados abrir mais unidades. "Precisamos atacar custo de mão de obra no Brasil", acrescentou. Na abertura do evento, Guedes defendeu ainda a venda de remédios sem receita em supermercados, algo que tem grande resistência por parte das farmácias.