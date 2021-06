Ministério da Economia publica nota em defesa da "sobra limpa" de Guedes

RH Rosana Hessel

Diante da repercussão negativa de mais uma frase infeliz do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o prato de comida do brasileiro, o Ministério da Economia divulgou nota nas redes sociais, por volta das 23h de sexta-feira, sem comunicar os jornalistas setoristas que acompanham o dia a dia da pasta, lamentando o ocorrido e tentando amenizar a fala do chefe da equipe econômica.

Segundo o comunicado, “o ministro lamentou profundamente o foco da repercussão nas redes sociais sobre o assunto levantado no debate: fome em contexto de pandemia e formas de evitar o desperdício com atendimento às leis de vigilância sanitária”.

A nota ainda informou que “o ministro defendeu a destinação do excedente de comida dos restaurantes às pessoas mais fragilizadas da economia”. Em uma das postagens, Guedes alegou que se referiu à “sobra limpa” dos alimentos preparados e que não são consumidos.

No último dia 19, durante evento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), realizado com a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, Guedes defendeu que sobras de restaurantes sejam destinadas a mendigos e pessoas fragilizadas, e afirmou que o prato dos brasileiros das classes médias e altas “tem excessos”, diferentemente dos europeus, que fazem pratos “relativamente pequenos”.

A frase do ministro provocou indignação nas redes sociais, justamente no dia em que ele não proferiu uma única palavra sobre os jabutis — emendas não relacionadas ao tema principal — incluídos na Medida Provisória da privatização da Eletrobras, MP 1031/2021, e que vão encarecer a conta de luz dos brasileiros, segundo especialistas. “O ministro não comentou a proposta em nenhum momento durante a votação, mas resolveu criticar o prato do brasileiro”, lembrou uma economista, que ficou indignada com a declaração de Paulo Guedes.

Na justificativa da pasta, a culpa recaiu sobre a ironia da imprensa e dos políticos em um comentário de Guedes. “Muito desconhecimento quanto a um conceito básico de segurança alimentar. Apenas em um contexto de total polarização política, expressar ideias de combate ao desperdício e auxílio aos mais necessitados seja motivo de ironia na imprensa e entre políticos (…), os quais deveriam discutir de forma propositiva saídas para este momento triste da história mundial. Num momento em que o mundo passa por obstáculo sanitário, seria a hora das pessoas se unirem para encontrar soluções sustentáveis, produtivas e humanas.”

Não é a primeira vez que o minsitro provoca polêmica com suas frases preconceituosas. Ele já criticou domésticas que viajavam para a Disney e os filhos de porteiros que fazem faculdade.