Entidades criticam teor da MP da privatização da Eletrobras

IM Israel Medeiros

(crédito: Eletrobras/Divulgação)

Após a aprovação da MP da Eletrobras na Câmara, com vários “jabutis” que teriam o poder de encarecer o custo da energia e aumentar tarifas aos consumidores, o Ministério da Economia voltou a dizer que a capitalização da estatal deverá diminuir o valor da conta de luz. Para entidades ligadas ao setor elétrico, porém, o excesso de intervenções dos parlamentares descaracterizou o texto original da medida.

O secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, Diogo Mac Cord, defendeu o uso de termelétricas (principal jabuti no texto). “Se essas termelétricas a gás já estivessem rodando, nosso problema hoje seria muito menor. Faz parte da remodelação colocar uma fonte não intermitente e barata”, disse o secretário.

Ele também revelou que o governo tem a intenção de vender a parte remanescente das ações da Eletrobras após o processo de capitalização, mas que isso não será feito de forma imediata. O prazo para a venda da estatal, segundo ele, é fevereiro de 2022.

Para Mário Menel, presidente da Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia (Abiape), as emendas feitas por parlamentares mandam um sinal ruim para o mercado e para os investidores, já que dispõem sobre o planejamento energético ao determinar locais de instalação de termelétricas e ao fazer reservas de mercado — algo que é competência da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

“Eu lamentei a aprovação. Não pela capitalização — à qual somos favoráveis —, mas essa sinalização, com os jabutis colocados, que eram totalmente dispensáveis”, disse. Ele também revelou preocupação com a obrigatoriedade de sabatinas, pelo Senado Federal, de novos diretores do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). “Isso é politizar a indicação de diretores da ONS. Não vejo sentido.”

Plano Safra terá R$ 251 bilhões



O governo lançou ontem, em cerimônia no Palácio do Planalto, o Plano safra 2021/2022, com R$ 251,22 bilhões para apoiar a produção agropecuária nacional. Segundo o Ministério da Agricultura, houve aumento de R$ 14,9 bilhões (6,3%) em relação ao plano anterior. O Tesouro Nacional destinará R$ 13 bilhões para a equalização de juros. Os financiamentos poderão ser contratados de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. Do total, R$ 177,78 bilhões serão destinados para custeio e comercialização e R$ 73,4 bilhões, para investimentos. Os recursos para aplicações aumentaram 29%.