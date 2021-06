Caixa libera 3ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos em maio

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

A terceira parcela do auxílio emergencial foi paga nesta quarta-feira (23/6) pela Caixa Econômica Federal para os trabalhadores nascidos no mês de maio, devidamente inscritos no programa por meio do site ou do aplicativo. O auxílio também é pago para aqueles que fazem parte do Cadastro Único (CadÚnico), mas que não recebem o Bolsa Família.



O valor do auxílio deve ser creditado em Conta Poupança Social Digital e poderá ser usado por meio do aplicativo Caixa Tem. Para as famílias que fazem parte do Bolsa Família, o auxílio emergencial 2021 pode substituir o benefício temporariamente se o valor for mais vantajoso.

Valores:

*Se a família for composta por apenas uma pessoa, o benefício será pago no valor de R$ 150 por mês;

*Se a família for composta por mais de uma pessoa, o benefício será pago no valor de R$ 250 por mês;

*Se a família for chefiada por mulher sem cônjuge ou companheiro, com pelo menos uma pessoa menor de 18 anos de idade receberá, mensalmente, R$ 375.



Lembrando que a liberação feita hoje é válida apenas para Crédito em Poupança Social Digital e que o saque em dinheiro deve ser liberado apenas no dia 8/7, para aqueles nascidos em maio.

Os calendários para saque podem ser encontrados no site da Caixa.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro