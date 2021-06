Lira anuncia os relatores da reforma tributária na Câmara

IM Israel Medeiros

(crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), definiu os relatores da reforma tributária. O deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP) será o relator do PL 3887/2020, que trata da união de PIS e Cofins com a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

A segunda parte da reforma, que tratará das mudanças no Imposto de Renda e tributação de dividendos, será relatada pelo deputado Celso Sabino (PSDB-PA). Os parlamentares têm certa proximidade com o presidente da Câmara, o que deve acelerar a tramitação, como pretende Lira.

O governo deseja avançar na reforma nos próximos meses. O primeiro projeto, que trata da CBS, já estava na Câmara desde o ano passado. Hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se encontrou com Lira na presença de outros dois ministros para entregar a segunda parte, que altera o Imposto de Renda.

As demais fases da reforma tramitarão no Senado, paralelamente. Lá deverão ser discutidas as alterações no ICMS e ISS, IPI e a criação de um passaporte tributário nos moldes do Refis para que empresas regularizem sua situação com o fisco.