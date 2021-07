"Queremos formar líderes ágeis"

CB Correio Braziliense

Modernizar a administração pública e formar lideranças capacitadas e prontas para lidar com inovação digital e prestar serviços de maneira ágil é o desafio da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), segundo o presidente da entidade, Diogo Costa.

“Não queremos um líder com mentalidade apenas burocrática, queremos um líder com mentalidade ágil, que consiga inspirar talentos e gerir o seu órgão com as novas ferramentas que estão ao seu dispor”, explicou Costa, em entrevista à jornalista Sibele Negromonte, durante o CB. Poder, programa feito em parceria pelo Correio Braziliense e pela TV Brasília.

A formação de líderes com esse foco é parte da modernização necessária para garantir mais eficiência e combater o inchaço da máquina pública, avaliou o presidente, que citou a iniciativa Lidera.gov. “Em vez de a gente falar simplesmente sobre o inchaço da máquina pública, é interessante falar sobre requalificação”, afirmou.

“Existem funções obsoletas no serviço público, sem dúvida, é isso que a nossa pesquisa mostra”, disse. “A questão é que vamos precisar requalificar essas pessoas. Repensar as nossas equipes e a forma como o trabalho é feito na administração pública é superimportante, até para fazer com que a máquina seja uma aliada das pessoas”, completou.

Diogo Costa também falou sobre questões relacionadas à pandemia. Uma das ações da Enap para ajudar gestores públicos foi justamente na área de educação, com cursos voltados para servidores de escolas públicas. Na página da Enap na internet é possível ter acesso a todos os cursos disponíveis. Há opções, inclusive, para o público em geral.

Frente parlamentar quer reduzir custo Brasil

Presidida pelo deputado federal Alexis Fonteyne (Novo/SP) é composta por mais de 200 parlamentares, entre senadores e deputados, a Frente Parlamentar Pelo Brasil Competitivo (FPBC) foi lançada ontem no Congresso Nacional. O grupo vai trabalhar para reduzir o Custo Brasil. Entre as prioridades, estão as reformas tributária e administrativa. Na pauta entram também temas como qualificação profissional, segurança jurídica e infraestrutura.