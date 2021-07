Dólar acumula alta de 2,34% na semana

CB Correio Braziliense

Depois de uma manhã volátil, em que chegou a ser negociado abaixo do piso de R$ 5,00, com investidores digerindo dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos e o noticiário político doméstico, o dólar encerrou os negócios em leve alta, de 0,16%, cotado a R$ 5,053 para venda. Na semana, a moeda norte-americana acumulou valorização de 2,34%, atribuída por especialistas à cautela nas mesas de operação por conta do risco político e das dúvidas sobre o impacto da reforma tributária no mercado

Dados do relatório de emprego (payroll) nos Estados Unidos provocaram leituras distintas e fizeram o dólar oscilar nas primeiras horas do dia. A economia norte-americana criou 850 mil empregos em junho, acima das previsões. Em contrapartida, a taxa de desemprego subiu de 5,8% para 5,9%.

No fim das contas, prevaleceu a leitura de que o relatório corrobora a visão de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) tem argumentos para postergar o início da redução do ritmo de compra de ativos (tapering), o que reforça o ambiente de liquidez abundante e tira um pouco do fôlego global do dólar no curto prazo.

Para o economista e gestor da JF Trust, Eduardo Velho, o Fed pode anunciar em agosto quando começará a reduzir os estímulos. Segundo Velho, o quadro das contas externas e a perspectiva de elevação contínua da taxa Selic deveriam levar o dólar para a casa de R$ 4,80, mas o real é prejudicado pela turbulência em Brasília, com a perda de capital político do presidente Jair Bolsonaro.

“Se o contexto político se agravar, o dólar continuará pressionado. Vai haver uma demanda maior por proteção, até porque o real vem de um movimento muito forte de apreciação”, afirmou.

Na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), os investidores retomaram as compras de ações na última sessão da semana, o que assegurou leve ganho de 0,29% para o Ibovespa, após três semanas de perdas, embora discretas. O índice de referência da B3 fechou aos 127.622 pontos, em alta de 1,56%.

O giro de negócios ficou em R$ 30,3 bilhões. No ano, o índice da B3 avança 7,23%, acumulando ganho de 0,65% neste começo de julho, após três perdas diárias seguidas na virada do mês.