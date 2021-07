"Imparcialidade será prioridade", diz nova presidente da CMO

FF Fernanda Fernandes

(crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado )

A senadora Rose de Freitas (MDB-ES) foi eleita presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO). A parlamentar, que já havia presidido o comitê em 2015, assumiu o lugar de Flávia Arruda (PL-DF) e designou o deputado Juscelino Filho (DEM-MA) como relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022. A eleição e instalação da Comissão ocorreu na manhã desta quarta-feira (7/7).

Após assumir a mesa, Rose de Freitas comentou o atual cenário político no país. Ela entende que o momento representa um desafio aos trabalhos da Comissão Mista de Orçamento em 2021/2022. “Como vamos viver esse momento, em cima de uma disputa? O país precisa que a política se organize, para encontro do povo e realizações melhores do que as que estamos vivendo até agora”, afirmou a líder do colegiado.

Freitas destacou aos membros da CMO que o trabalho da comissão, sob sua liderança, será baseado na “imparcialidade, pontualidade e seriedade”. A senadora também criticou a maneira "improvisada" como os trabalhos vêm ocorrendo no colegiado, e falou sobre a importância do planejamento para organização desse cenário.

“O orçamento tem que ter uma prioridade real a favor do Brasil, distante das necessidades pessoais, de grupos, dos comportamentos de oposição ou de situação. Nós precisamos dar à sociedade um planejamento. Áreas como educação, ciência e tecnologia, saúde e agricultura devem ser objetos de discussão permanente, e não apenas em um socorro que se pede de uma hora para a outra. Não é o improviso que vai ditar o desenvolvimento que esse país precisa retomar”, destacou a senadora.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), presente na eleição de Freitas, parabenizou a senadora pelo cargo. Ele falou sobre as expectativas de normalização dos trabalhos da CMO que, segundo Pacheco, tiveram forte interferência da pandemia da covid-19, especialmente em 2020.

“Espero que tenhamos normalidade dos trabalhos para apreciação do parlamento. Quero me colocar à disposição para tudo aquilo que eu puder colaborar com a CMO”, disse o presidente do Senado.

Passado e presente

A senadora relembrou, também, o período em que foi presidente da CMO em 2015, e afirmou que a comissão exigirá dedicação integral e absoluta.

“Sem orçamento, éramos criticados dentro do Senado, e houve uma grande insegurança e instabilidade política, que se refletiu no que aconteceu, logo em seguida, no Brasil (impeachment)", falou. Ela conta que aceitou o cargo apesar das ressalvas da família.

"Eu recebi um apelo da minha família para que eu não assumisse a CMO novamente, porque a Comissão requer dedicação integral e atenção absoluta. Nem tudo que transparece publicamente é o que na verdade se organiza em torno da CMO”, ressaltou.