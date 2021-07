Guedes almoça com empresários em São Paulo após críticas à reformulação do IR

IP Izael Pereira

(crédito: Wilson Dias/Agência Brasil)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu nesta quinta-feira (8/7), com um grupo de empresários em São Paulo. O encontro aconteceu em meio à resistência de setores do mercado a um dos textos do governo para a reforma tributária que propõe a reformulação do Imposto de Renda.

Na quarta-feira (7), pelo menos 100 entidades empresariais assinaram uma carta criticando a reforma. "Não é recomendável que uma proposta tão complexa, extensa e impactante como a Reforma do Imposto de Renda apresentada no PL 2337/2021, tramite apressadamente, sob risco de serem cometidos graves erros, de difícil reparação futura", dizia um trecho do documento.

Entre os participantes do encontro com Guedes nesta quinta, estavam Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza; André Esteves, do BTG; Josué Gomes da Silva, eleito presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e diretor presidente da Coteminas; e Rafael Furlanetti, sócio-diretor institucional da XP Investimentos.

Guedes busca apoio para cortar até R$ 40 bilhões em subsídios a conglomerados em troca de uma redução de até 10 pontos porcentuais no IR para todas as empresas do país. A proposta original de reforma prevê uma queda de apenas 5 pontos porcentuais no tributo em dois anos.



Para especialistas e entidades representante dos setores da indústria, e empresário, a proposta do governo irá onerar a atividade produtiva.



De acordo com o Ministério da Economia, participaram do encontro:

João Camargo – Administrador do grupo de empresários Esfera Brasil

Alberto Saraiva – Fundador do Habib’s

André Esteves – Senior partner do BTG

André Freitas – Sócio fundador da Hedge Investments

Benjamin Steinbruch – Presidente da CSN

Bruno Blatt – Presidente da QUALICORP

Candido Pinheiro – Fundador da HAPVIDA

Carlos Jereissati – Presidente do Iguatemi

Claudio Vale – Fundador da CVPar

Daniel Goldberg – Gestor e sócio da Farallon Latin America

David Feffer – Presidente da Suzano

Edgard Corona – Presidente da Bioritmo

Eduardo Diego – Diretor de Administração e Finanças do SEBRAE Nacional

Fernando Marques – Presidente da União Química

Fernando Simões – Fundador da JSL

Flávio Gurgel Rocha – Presidente do Conselho de Administração do Grupo Guararapes

Florian Bartunek – Fundador e chefe de investimentos na Constellation

Isaac Sidney – Presidente da Febraban

Jaimes de Almeida Jr. – Presidente da Almeida Junior

Jean Jereissati – Presidente da Ambev

José Isaac Perez – Diretor-presidente da Multiplan

Josué Gomes da Silva – Presidente da Fiesp e diretor presidente da Coteminas

Leopoldo Brugen – Diretor financeiro da Estre Ambiental e do Grupo NC

Luiz Carlos Trabuco – Presidente do Conselho de Administração do Bradesco

Luiza Helena Trajano – Presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza

Mateus Ruiz Santiago – Presidente da Ageo Terminais

Orcalino Magalhães – Sócio-administrador do grupo Brasanitas

Pedro Kopstein – Sócio-administrador da Kopstein

José Berenguer – Presidente do Banco XP AS

Rafael Furlanetti – Sócio-diretor institucional da XP Investimentos

Renato Kluger – Diretor na Sanca Engenharia

Vander Giordano – Vice-presidente institucional da Multiplan Empreendimentos SA

Washington Cinel – Presidente e sócio fundador da Gocil Segurança e Serviços