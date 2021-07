Privatização da Eletrobras renderá R$ 62 bilhões, afirma Bento Albuquerque

FF Fernanda Fernades

Em conversa com a imprensa internacional sobre os “desafios e oportunidades do mercado brasileiro”, nesta quinta (7/7), o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, falou sobre as expectativas do governo com a privatização da Eletrobras. Para Albuquerque, a capitalização é um anseio da sociedade há duas décadas e vai modernizar o setor elétrico.

“Esse processo de modernização do setor elétrico foi viabilizado por um trabalho conjunto com o Congresso Nacional, e é uma demanda da sociedade brasileira há 20 anos. Os benefícios da capitalização mudarão o setor, pois a Eletrobras é considerada a maior empresa de geração de energia renovável da América Latina, representando 30% da geração nacional e 45% da transmissão de energia no país”, disse o ministro.

De acordo com o líder da equipe de Minas e Energia, a privatização terá alta rentabilidade para a economia, e trará redução significativa nas tarifas de energia elétrica.

“A capitalização renderá cerca de R$62 bilhões, e R$25,5 bilhões serão para reduzir encargos que encarecem as contas de luz, que é uma preocupação permanente do governo. Nossas planilhas mostram uma redução da tarifa de energia, fruto dessa capitalização ao longo dos próximos anos, na ordem de 6% a 7%”, afirmou.

Ainda segundo o ministro, os outros R$25 bilhões desse montante total são de taxas de outorga ao governo e R$11 bilhões serão utilizados para programas nas regiões Norte, Nordeste e Sudoeste, “principalmente para a revitalização das bacias, rios e reservatórios, o que é importante para minimizar futuros efeitos de escassez hídrica”.