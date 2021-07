Todo o poder ao maracujá

PI Pedro Ícaro*

O Brasil é responsável por cerca de 70% da produção mundial de maracujá, com plantações do Rio Grande do Sul a Roraima, graças à adaptação do fruto a diversas condições de solo e clima. A produtividade média de maracujá no país é de 14 toneladas por hectare. A produção do fruto movimenta cerca de R$ 1 bilhão e tem grande importância econômica, relatou ontem Fábio Faleiro, pesquisador e chefe de Transferência de Tecnologia da Embrapa, em entrevista ao CB.Agro. O programa é uma realização do Correio e da TV Brasília.

No Brasil há cerca de 50 mil produtores de maracujá, e a Bahia é o estado que produz em maior quantidade. Em sua maioria, são produtores que adotam a agricultura familiar, segundo Fábio Faleiro o setor de fruticultura viabiliza economicamente pequenas propriedades. “O maracujá é uma oportunidade para milhares de produtores espalhados pelo Brasil todo”, conta o especialista da Embrapa.

Ele conta como a tecnologia pode favorecer essa cultura. “A Embrapa já desenvolveu tecnologias, junto com seus parceiros, para a produção de maracujá em ambiente subtropical, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina”, conta o especialista. “Existe um sistema de produção bem adaptado para aquela região. Considerando as práticas de manejo por meio da ciência, é possível adaptar, cultivar variedades em várias regiões do Brasil, desde o semiárido nordestino, região amazônica, Centro-Oeste, o Cerrado, mas também a região subtropical, a Região Sul”, acrescenta.

Segundo Faleiro, em todos os biomas brasileiros, é possível produzir com eficiência e com viabilidade econômica. Nesse sentido, a tecnologia é um aliado do produtor de maracujá. “É muito importante o produtor ter sua rentabilidade e isso que vai estimular novos produtores a investir na produção de maracujá e nós temos tecnologia para isso.

Apesar do potencial produtivo, o país pode se destacar mais como exportador. “Curiosamente o Brasil não é o maior exportador. Temos países como Peru e Equador, que exportam grande quantidade de polpa concentrada para Europa e Estados Unidos. Temos a Colômbia, que exporta vários tipos de maracujá. O Brasil, em algumas épocas do ano, chega até a importar maracujá para abastecer a agroindústria. Então é um potencial muito grande para crescimento de produção de maracujá no Brasil”, revela o pesquisador da Embrapa.

