Dólar recua de olho em melhora em Nova York

AE Agência Estado

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O dólar ajusta-se em baixa na manhã desta quarta-feira, seguindo a tendência internacional e ajudado por uma melhora moderada dos índices futuros das Bolsas de Nova York mais cedo. Investidores locais olham o IBC-BR de maio, que caiu 0,43% ante abril, contrariando a aposta de alta de 1,05% (mediana das projeções) na margem com ajustes, embora o resultado tenha ficado dentro do intervalo das apostas dos economistas.

Na comparação entre os meses de maio de 2021 e maio de 2020, houve alta de 14,21% na série sem ajustes sazonais. Esta série encerrou com o IBC-Br em 136,80 pontos em maio. O indicador de maio de 2021 ante o mesmo mês de 2020 mostrou desempenho também abaixo da mediana esperada (+15,80%) e dentro do intervalo projetado pelos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast (+10,70% e +17,30%).

Agora, os investidores esperam a divulgação das projeções fiscais e para outras variáveis econômicas, que serão apresentadas pela equipe econômica, e os dados de inflação ao produtor dos EUA, que saem às 9h30, após o CPI, informado ontem, reacender temores de antecipação da alta dos juros americanos.

Está no radar também o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. que deu entrada no hospital das Forças Armadas na madrugada desta quarta-feira, com dores abdominais e fez uma série de exames. Com isso, sua agenda de hoje foi cancelada.

Às 9h29, o dólar à vista caía 1,29%, a R$ 5,1142. O dólar futuro para agosto recuava 0,97%, a R$ 5,1245.