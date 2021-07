Atividade econômica recua 0,4% em maio, segundo o Banco Central

IP Izael Pereira

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

A economia brasileira teve recuo de 0,4% em maio, na comparação com abril, de acordo com dados do IBC-Br (Índice de Atividade Econômica) divulgado nesta quarta-feira (14), pelo Banco Central. Em comparação a maio do ano passado, houve alta de 14,2%.

Na comparação trimestral, o resultado registrado entre março e maio é 0,3% inferior ao apresentados nos três meses anteriores. Nos primeiros cinco meses do ano o índice mostrou alta de 6,6%.

Nos últimos 12 meses, houve uma variação positiva de 1,1%, resultado que representa uma melhora em relação ao pior momento da pandemia na economia nacional.

Conhecido como uma espécie de "prévia do BC" para o Produto Interno Bruto (PIB), o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.

Os dados do IBC-Br são coletados a partir de uma base de similar à do indicador oficial do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e, por isso, o indicador é apontado como uma prévia do PIB.