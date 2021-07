Auxílio paga quarta parcela

FF Fernanda Fernandes

Os beneficiários do auxílio emergencial que não são inscritos no Bolsa Família — um contingente de aproximadamente 30 milhões de brasileiros — receberão a quarta parcela do benefício até o dia 30 de julho. Ontem, a Caixa Econômica anunciou, pela quarta vez, a antecipação e divulgou o novo calendário. Os depósitos para os nascidos em janeiro começam amanhã. Para os inscritos no Bolsa Família, nada muda: os pagamentos começam na próxima segunda-feira, seguindo a ordem do Número de Identificação Social (NIS), tanto para depósito, como para saque. Também na segunda-feira, os nascidos em dezembro poderão sacar a parcela do terceiro ciclo, liberada, hoje, para os nascidos em novembro.

Durante anúncio oficial na tarde de ontem, o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, comentou sobre os gastos com os saques via cartão virtual. Ele disse que a modalidade veio para ficar. “Esses saques via cartão representam mais de R$ 7 bilhões que já foram pagos via boleto ou cartão de débito, em 2021. (O saque virtual) é importante porque as pessoas não precisam ir às agências em um momento de pandemia. Além disso, independente da pandemia, no futuro, muitas pessoas poderão ter maior mobilidade e reduzir despesas ao não precisar sair de casa ou de onde quer que estejam para ir aos caixas eletrônicos”, esclareceu Guimarães.

O adiantamento de parcelas do auxílio se tornou uma prática comum, desde a reformulação do programa, em abril deste ano. Segundo o presidente, a Caixa é responsável pelos pagamentos, enquanto o Ministério da Cidadania coordena as operações e a Dataprev analisa os cadastros dos beneficiários mensalmente.

O pente-fino realizado pela Dataprev reduziu o número de brasileiros beneficiários do auxílio emergencial de 39,1 milhões em abril para 37,1 milhões de beneficiários em junho. O novo programa, que inicialmente destinou R$ 9 bilhões com os pagamentos, agora paga cerca de R$ 8,8 bilhões. E dos R$ 64,9 bilhões previstos pelo governo para pagamento do benefício em 2021, R$ 27,4 bi foram utilizados, até o momento, de acordo com dados do Tesouro Nacional.

Durante a apresentação, Pedro Guimarães não comentou sobre a prorrogação do auxílio até outubro, anunciada pelo governo no início do mês. A assessoria da Caixa Econômica informou que ainda não há previsão de quando o calendário será atualizado com os demais ciclos.



Fique atento

Veja como ficou o novo calendário de pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial, para quem não está inscrito no Bolsa Família

Mês de aniversário Pagamento em julho Saque em agosto

Janeiro17 02

Fevereiro 18 03

Março 20 04

Abril 21 05

Maio 22 09

Junho 23 10

Julho 24 11

Agosto 25 12

Setembro 27 13

Outubro 28 16

Novembro 29 17

Dezembro 30 18