Exterior ameno permite recuperação discreta do Ibovespa

AE Agência Estado

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O Ibovespa sobe na manhã desta sexta-feira, 16, e tenta retomar os 128 mil pontos, mas a alta moderada das bolsas em Nova York inibe ganho intenso do índice brasileiro. A agenda de indicadores e o noticiário escassos no Brasil dificultam movimentos abruptos nos mercados. O dólar cai para a faixa de R$ 5,106 e os juros futuros têm sinais mistos. Além disso, com o Congresso Nacional entrando em recesso, o foco na política tende a diminuir, deixando o investidor um pouco mais voltado para questões externas.

No entanto, o pregão na B3 pode ser de instabilidade, devido ao vencimento de opções sobre ações, o que pode impedir recuperação forte após baixa de 0,73%, aos 127.467,88 pontos, ontem. No entanto, na semana, pode ter reversão do recuo anterior.

A tradicional folga parlamentar no meio do ano, na opinião do estrategista Mauro Morelli, da Davos Investimentos, pode deixar o mercado local menos turbulento, mas não imune a oscilações. "O debate eleitoral de 2022 já começou, o ruído está presente e deve continuar até a decisão do pleito, no ano que vem", estima.

A despeito do aumento acima do esperado das vendas do varejo nos EUA em junho, para 0,6%, ante previsão de recuo de 0,4%, as bolsas americanas têm valorização discreta. Se por um lado a retomada é bem-vinda, a inflação elevada segue preocupante, assim como o espalhamento da variante Delta de coronavírus continua gerando cautela nos mercados.

Na avaliação do economista-chefe da Necton, André Perfeito, o crescimento nas vendas varejistas nos EUA é uma boa notícia, mas alerta que sempre é preciso tomar cuidado. "Muitas vezes notícias boas apontam para uma possível elevação dos juros nos EUA e assim os mercados caem na esteira de juros maiores", pondera em nota.

Por isso, o investidor externo e local fica no aguardo do índice de confiança do consumidor preliminar de julho dos EUA, além das palavras do presidente do Fed, Jerome Powell, e do o dirigente da distrital de NY, John Williams, que é membro votante do Fomc, em busca de novos sinais a economia e a inflação.

Na quinta-feira, Powell admitiu que a inflação nos EUA está bem acima da meta da entidade, em um nível "desconfortável". No entanto, reafirmou que se de fato a pressão inflacionária for transitória, não haveria motivos para começar a retirada de estímulos monetários. Em contrapartida, o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, defendeu que o BC dos EUA inicie o quanto antes o processo de "tapering".

Pietra Guerra, especialista em ações da Clear Corretora, observa que ontem foi um dia mais negativo nas bolsas americanas, com a divulgação dos dados da oferta, como a produção industrial dos EUA que mostrou ainda estar sendo impactada negativamente pela falta de materiais básicos para produção como os chips - que são muito importantes para produção de carros e outros produtos tecnológicos. "Além disso, outros insumos também estão em falta, restringindo a oferta. Hoje vale acompanhar os dados da demanda', cita em nota.

Concomitantemente, as dúvidas a respeito da pandemia de covid-19, já que alguns países têm registrado novos casos, tendem a deixar o investidor receoso, incerto em relação a que rumo tomar. Neste sentido, Morelli acredita que o intervalo entre os 125 mil pontos e os 130 mil pontos do Ibovespa pode ser respeitado. "É difícil imaginar um período totalmente de calmaria", diz, acrescentando ainda que dada a proximidade das eleições, o tempo para aprovação de grandes pautas tende a ficar comprometido.

Ainda que não se tenha novos debates agora, por causa do recesso no Congresso, o investidor da B3 pode ficar mais uma vez incomodado com a possibilidade de tributação progressiva para lucros e dividendos. Além disso, a decisão da oposição de recorrer ao STF contra a lei que permite privatizar a Eletrobras pode pesar nas ações da companhia.

Enquanto o petróleo testa alta no exterior e impulsiona as ações da Petrobras para altas de 0,70% (PN) e de 0,47% (ON), o minério de ferro fechou em queda de 0,30%, no porto chinês de Qingdao, a US$ 221,43 a tonelada. Com isso, Vale ON cedia 0,32% às 10h36. Já o Ibovespa subia 0,16%, aos 127.677,82 pontos, após máxima diária aos 128.010,15 pontos e da mínima aos 127.465,60 pontos.