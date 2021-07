Juros futuros oscilam perto da estabilidade, apesar da aversão ao risco no exterior

AE Agência Estado

As taxas de juros negociadas no mercado futuro oscilam próximas da estabilidade na manhã desta segunda-feira, apesar da alta do dólar. O início da semana é marcado por um ambiente da forte aversão ao risco no exterior, que leva à busca por dólares e por títulos do Tesouro americano. O rápido avanço da variante delta do coronavírus, a queda dos preços do petróleo e cautela com as decisões de política monetária de diversos países estão no rol de preocupações dos investidores. Por aqui, a moeda americana avança mais de 1%, sendo negociada no patamar dos R$ 5,19.

Às 9h42, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2022 tinha taxa de 5,79%, ante 5,80% do ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2023 projetava 7,24%, contra 7,26% do ajuste anterior. Na ponta mais longa, o vencimento de janeiro de 2025 tinha taxa de 8,19%, ante 8,15% do ajuste de sexta-feira. Para janeiro de 2027, a taxa era de 8,61%, de 8,60%.

No cenário doméstico, as atenções se concentram na divulgação de indicadores de inflação, como o IPCA-15, a ser conhecido no final da semana. Nesta manhã, o Banco Central divulgou o Boletim Focus, que mostrou que a projeção para a inflação em 2021 se distanciou ainda mais do teto da meta perseguida pela autoridade monetária. Os economistas do mercado financeiro alteraram a previsão para o IPCA este ano de alta de 6,11% para 6,31%. Há um mês, estava em 5,90%. Na esteira dos dados mais recentes de inflação, os economistas também alteraram suas projeções para a Selic no fim de 2021. O Focus mostra que a mediana das previsões para a taxa básica neste ano foi de 6,63% para 6,75% ao ano. Há um mês, estava em 6,50%.

O recesso parlamentar retira boa parte da pressão política sobre os ativos, mas o investidor deve seguir atento às movimentações no Poder Executivo. No fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro isentou o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello de eventuais irregularidades na compra de vacinas por parte da pasta. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL-AM), rebateu a acusação de Bolsonaro de que ele seria o principal responsável pela aprovação de um orçamento de R$ 5,7 bilhões para o fundo eleitoral em 2022. E os grupos Movimento Brasil Livre (MBL) e Vem Pra Rua se organizam para voltar às ruas em setembro, desta vez pelo impeachment de Jair Bolsonaro.