BCE mantém política monetária, mas altera 'forward guidance'

AE Agência Estado

(crédito: Daniel Roland/AFP)

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta quinta-feira, 22, a manutenção da atual configuração de política monetária, mas promoveu ajustes no "forward guidance" para refletir a nova meta de inflação a 2% no médio prazo, após a revisão estratégica anunciada no início deste mês.

Conforme esperado, a instituição informou que manteve a taxa de refinanciamento em 0%, a de programa de empréstimos marginal em 0,25% e a de depósito em -0,50%. Também deixou inalteradas as aquisições pelo Programa de Compras de Emergência de Pandemia (PEPP, na sigla em inglês) em 1,85 trilhão de euros, enquanto as compras pelo Programa de Compras de Ativos (APP) seguirão em 20 bilhões de euros mensais.

Em comunicado, o BCE destacou que as taxas de juros estão baixas e a inflação bem inferior à meta, o que justifica alterações a linguagem que estabelece os requisitos para a trajetória futura da política.

"O Conselho fez isso para sublinhar o seu compromisso de manter uma orientação de política monetária persistentemente acomodatícia para cumprir o seu objetivo de inflação", ressaltou, acrescentando que isso pode significar períodos "transitórios" de inflação "moderadamente acima" de 2%.

O BC europeu também reiterou que as compras pelo PEPP continuarão em "ritmo significativamente mais alto" do que no início do ano e terminam em março de 2022 ou quando a crise provocada pelo coronavírus acabar. "O Conselho do BCE está pronto para ajustar todos os seus instrumentos, conforme apropriado", conclui a nota.