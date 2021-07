Banco Central publica na internet questionário pré-Copom

AE Agência Estado

O Banco Central (BC) publicou na manhã desta sexta-feira, em sua página na internet, o questionário pré-Copom, encaminhado a profissionais do mercado financeiro. As respostas para o questionário servirão de base para a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC sobre a Selic (a taxa básica de juros), atualmente em 4,25% ao ano. O próximo encontro do Copom ocorre em 3 e 4 de agosto.

Na pesquisa de hoje, o BC solicita aos participantes projeções sobre os principais indicadores da economia, além de perguntar o que o mercado acha que o Copom fará na próxima reunião e o que deveria ser feito, bem como sobre a expectativa em relação à comunicação da autoridade monetária.

Ranking de Reclamações

O BC também avisou que republicou o "Ranking de Reclamações de Bancos e Financeiras" referente ao segundo trimestre de 2021. Em nota, o órgão explica que, para essa republicação, houve a necessidade de efetuar correção no sistema que contabiliza o número de clientes das instituições financeiras e que é usado no cálculo do índice de reclamações.

Com isso, o Banco Pan, que agora compõe o Conglomerado BTG Pactual/Banco Pan, segue em primeiro lugar da lista do Top 10, repetindo a posição obtida no segundo e no terceiro trimestres de 2020, como também no primeiro trimestre de 2021.

