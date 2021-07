Agronegócio em ascensão

CB Correio Braziliense

As exportações do agronegócio registraram alta de 20,9% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo informou ontem o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o volume exportado passou de US$ 50,9 bilhões para US$ 61,5 bilhões. A soja segue como o principal produto de exportação do setor, com alta de 25,3% em valor de janeiro a junho, apesar da queda de 2,2% em quantidade.

A China manteve a posição de principal destino das exportações do agronegócio brasileiro, com 39% dos valores registrados no período, seguida por União Europeia (14,5%) e Estados Unidos (6,4%). Juntos, eles respondem por quase 60% do total exportado pelo Brasil.

“Os exportadores brasileiros começaram a sentir, em junho, a recuperação parcial dos preços médios das exportações da maior parte dos produtos do agronegócio, com destaque para a carne bovina, a soja e o milho”, avaliou a pesquisadora associada do Ipea e uma das autoras do estudo, Ana Cecília Kreter.

O Ipea destaca, porém, que o preço médio recebido em junho, entre as commodities analisadas, ainda se encontra abaixo das máximas históricas. Segundo o instituto, os preços médios de quase todas as commodities agrícolas tiveram queda nos dois últimos anos. Entretanto, houve forte recuperação nos preços no mercado internacional a partir do segundo semestre de 2020.

“A partir do segundo trimestre deste ano, as remunerações em dólar das exportações começaram a refletir parte da escalada dessa alta dos preços, culminando, em junho, com máximas recentes na maioria dos principais produtos exportados”, informou o Ipea.