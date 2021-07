Receita abre novo lote de restituição

VB Vera Batista

A Receita Federal abriu, ontem, a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF 2021). Serão depositados R$ 5,8 bilhões nas contas bancárias de mais de 5,068 milhões de contribuintes no próximo dia 30. Para especialistas, é o momento de pagar dívidas. “Principalmente as mais caras, como cartão de crédito e cheque especial. Porque nenhum investimento, especialmente aqueles de renda fixa, vai render mais do que esse tipo de dívida”, alerta Fabrizio Gueratto, financista do Canal 1 Bilhão Educação Financeira.

“Mas se não tiver dívida e tiver dinheiro guardado, a melhor coisa é investir. E quando a gente fala em investir, tem que ser em um mix de renda fixa e renda variável, isso é, uma parte dos recursos devem ir para ações, por exemplo. Não é aconselhável deixar todo o dinheiro em uma só aplicação”, destaca Gueratto.

Dos R$ 5,8 bilhões liberados com o terceiro lote do IPRF, R$ 354,3 milhões vão para os contribuintes que têm prioridade legal – 13.985 contribuintes idosos acima de 80 anos; 95.298 entre 60 e 79 anos; 8.987 com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; e 36.616 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Mas também foram contemplados ainda 4,913 milhões de pessoas, não prioritárias, que entregaram a declaração até o dia 18 de maio de 2021.

Para saber se a restituição está disponível, basta acessar o site www.gov.br/receitafederal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. A Receita tem, ainda, aplicativo para tablets e smartphones para consulta.