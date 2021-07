Revisão do BC reduz estimativas mensais do PIB em até 7,5%

FF Fernanda Fernandes

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Banco Central (BC) divulgou, na manhã desta terça-feira (27/7), os resultados da revisão ordinária anual das estatísticas do setor externo. O documento aponta correção no PIB mensal referente aos meses de abril e maio (divulgados em junho), de R$ 12,2 bilhões negativos. Segundo o BC, os procedimentos de mensalização do PIB nominal, em reais e em dólar, foram aprimorados, implicando revisão das séries históricas destas variáveis desde janeiro de 2003.

“A revisão da série do PIB mensal em dólar é relevante. As estimativas para o PIB mensal dos meses de abril e maio eram de US$ 133,5 bilhões e de US$ 133,1 bilhões, respectivamente. Os novos valores são US$ 123,5 bilhões (-7,5%) e US$ 130,9 bilhões (-1,7%). Esta revisão tem magnitude superior à tipicamente observada com a inclusão de novas informações, refletindo principalmente a revisão metodológica”, diz o documento.

De acordo com os novos dados, o balanço das transações correntes (que englobam todas as operações feitas entre o Brasil e o exterior, desde o recebimento de mercadorias a pagamentos de juros da dívida externa), registrou superavit de US$ 2,8 bilhões em junho de 2021, valor menor do que os US$ 3,1 bilhões registrados no mesmo período, em 2020. A revisão do BC também aponta alterações nos valores referentes ao balanço de exportações e importações.

Balança

Em 2020, a balança comercial (a diferença entre exportações e importações) foi de R$ 32,4 bilhões positivos. O resultado é o mesmo divulgado anteriormente, sem alterações. Já em 2021, o BC aponta que houve redução nos números, tanto de exportações quanto de importações, com uma diferença de R$ 0,8 bilhões negativos. O novo quadro demonstra que, até junho deste ano, o Brasil importou mais do que exportou: foram R$ 108,6 bilhões em exportações e R$ 96,1 em importações. Já a balança comercial acumulada dos últimos 12 meses, foi corrigida em menos R$ 0,7 bilhões.

Vale destacar que a metodologia utilizada pelo BC apenas mensaliza as estatísticas divulgadas para trimestres-calendário ou anos-calendário, e que “as séries revisadas não alteram valores do PIB nominal em dólar nos anos calendário”, de acordo com a instituição financeira responsável pela gestão da política econômica nacional.