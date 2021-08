Doria anuncia ampliação de 'Vale Gás' para mais de 2 milhões de pessoas

AE Agência Estado

(crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta terça-feira (3) a ampliação do programa 'Vale Gás'. De acordo com o governador, o programa passará a beneficiar 426,9 mil famílias em todo o Estado, o que, segundo o governo, corresponde a mais de 2 milhões de pessoas. O benefício de R$ 300, pago em 3 parcelas bimensais de R$ 100, é destinado a compra de botijões de gás de cozinha para famílias em situação de extrema pobreza, e que estejam inscritas no CadÚnico, sem Bolsa Família.

"Isso é um fato inédito no Estado de São Paulo. O Vale Gás agora vai atender dois milhões de pessoas que perderam o emprego, que não têm renda", disse o governador. "É um programa social de grande importância na vida dessas famílias vulneráveis, que estão garantindo o alimento graças à solidariedade de muitas pessoas, mas que precisam do gás para cozinhar", disse. O investimento total na ação é de R$ 128 milhões.

O governador paulista aproveitou a cerimônia de anúncio da ampliação do programa para renovar suas críticas ao governo federal, como a gestão do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. "O Brasil viveu a sua fase mais triste, sua fase mais dolorida, diante de uma pandemia que consumiu a vida de 560 mil brasileiros", disse. "O País dilacerado por uma pandemia, e infelizmente, por um governo que invés de ter comprado a vacina quando poderia ter comprado, investiu comprando em cloroquina, uma tristeza em oferecer o que não era necessário", emendou.

No lançamento, o programa Vale Gás priorizava as famílias que residiam em comunidades e favelas, locais de pouca infraestrutura e de alto risco. Com a ampliação do programa, todas as famílias que atenderem aos critérios de elegibilidade terão acesso ao programa. A primeira parcela começou a ser paga no dia 20 de julho e já está disponível para os novos beneficiários.

Covid

Doria também comentou sobre sua reinfecção com a covid-19, relembrando críticas do presidente Bolsonaro à Coronavac. Doria ressaltou a importância da vacinação e atribuiu o quadro assintomático e sua saúde ao fato de ter sido vacinado com duas doses do imunizante.