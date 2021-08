Bolsonaro anuncia que novo Bolsa Família se chamará "Auxílio Brasil"

IS Ingrid Soares

(crédito: Miguel Schincariol/AFP)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (4/8) que o Bolsa Família deverá se chamar "Auxílio Brasil" após sua repaginação. O nome é uma referência à continuidade do programa após o fim do auxílio emergencial previsto para o fim do ano.

"Estamos aprofundando um novo programa, Auxílio Brasil, pelo menos 50% maior que o Bolsa Família. Falo 50% porque os outros 50% vou deixar para o (ministro da Economia, Paulo) Guedes anunciar", apontou durante solenidade de posse do novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ocorrida no Palácio do Planalto.



O valor médio do novo benefício ainda não está definido, mas o presidente estima que fique entre R$ 300 e R$ 400.

Nesta quarta, em entrevista à Rádio 96 FM, do Rio Grande do Norte, Bolsonaro repetiu que poderá dobrar a quantia de R$ 192.

“Eu tenho que ser bastante cauteloso, porque você tem que ter responsabilidade. É igual você pegar um empréstimo, tem que ver realmente se você não vai se tornar refém a vida toda daquela pessoa que você foi pegar empréstimo. Bolsa Família: a média hoje em dia está em R$ 192. Nós vamos levar no mínimo para R$ 300, no mínimo, podendo chegar a R$ 400. Eu tenho buscado a equipe econômica, dentro das responsabilidades, e o ideal seria R$ 400 o novo valor”, concluiu.