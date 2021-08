Diários Associados perdem o publicitário Solon Lucena

CB Correio Braziliense

O publicitário Solon de Castro Lucena morreu ontem, aos 79 anos, depois de 12 dias internado no Hospital Memorial de Cordovil, na Zona Norte do Rio. Ele não resistiu à covid-19 e, pela manhã, sofreu um infarto fulminante em decorrência de complicações da doença causada pelo novo coronavírus.

Solon, que foi diretor do Jornal do Commercio, do Rio de Janeiro, entrou para o Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados em dezembro de 2007. “Não só o Condomínio perde um companheiro correto e trabalhador, como a Rádio Tupi, de quem era um defensor da qualidade da programação”, destacou Josemar Gimenez, presidente da Super Rádio Tupi, também do Rio de Janeiro.

Maurício Dinepi, integrante do Condomínio Acionário dos Diários, lamentou a perda de um companheiro de trabalho de décadas. “Meu amigo inseparável de 50 anos, seriedade, sinceridade, lealdade e honestidade. Excelente amigo e exemplar chefe de família. É o mínimo que posso dizer dele! Já está da fazendo muita falta”, lastimou.

Nascido na Paraíba, deixa a viúva Regina Célia e dois filhos, Luiz Gustavo e Érika Lucena. O corpo de Solon será cremado hoje, no cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio.