Americanas avalia compra da Marisa

FF Fernanda Fernandes

Um encontro entre assessores financeiros das Lojas Americanas e das Lojas Marisa agitou o mercado de investimentos. Ontem, a Americanas S.A. confirmou o contato preliminar entre representantes das duas gigantes do varejo, sobre a possibilidade de aquisição da Marisa. Apesar da conversa inicial, a empresa informou, em nota, que ainda não existe qualquer ato formal sobre o negócio.

“A Americanas sempre monitora, no curso normal de seus negócios, inclusive por meio de seus assessores financeiros, potenciais oportunidades no mercado. Nesse contexto, os assessores da Americanas mantiveram contato preliminar com os assessores da Marisa Lojas, sendo que não há qualquer tipo de formalização de interesse por parte da Americanas”, diz o comunicado.

Com a perspectiva do negócio, as ações da Marisa subiram 6,79% na Bolsa de Valores de São Paulo, fechando em R$ 7,86. Já os papéis das Americanas caíram 1,26%. De acordo com o Banco BTG Pactual, a negociação teria vazado com e-mail indevido de um analista de um dos bancos que assessoram as partes.

A Marisa também se manifestou, afirmando que “não possui neste momento qualquer acordo concreto para a realização de uma operação, seja com as Americanas S.A., seja com outro participante de mercado”. A empresa também informou que contratou assessoria para avaliar “alternativas de otimização de sua estrutura de capital”, incluindo seu banco digital, o Mbank, lançado em maio deste ano, que já conta com 2 milhões de clientes.

Para Vitor Santos, especialista da Valor Investimentos, o salto das ações da Marisa ocorreu também por conta da revelação de interesse da empresa em aprimorar o MBank. “A Marisa contratou uma assessoria para avaliar alternativas para otimizar o banco digital, e a sinalização de interesse das Americanas, que tem capital muito maior, foi o suficiente para o mercado começar a reprecificar a empresa”, explicou.

Já Pedro Serra, gerente de pesquisa da Ativa Investimentos, acha a movimentação das Lojas Americanas para adquirir a Marisa, no mínimo, estranha. Para ele, existem possibilidades de negócios muito melhores para a companhia. “A operação da Marisa vem patinando nos últimos anos, e a Americanas, pegando isso, terá que gastar bastante para fazer o negócio ser sustentável no longo prazo”, disse Serra.

Braços financeiros

Para Santos, um dos pontos que podem fomentar as negociações é o interesse das Americanas em ampliar a capilaridade da empresa, incluindo uma nova categoria (vestuário) e nicho de mercado (classes C e D). Outro ponto, talvez o mais relevante, poderia ser a junção dos braços financeiros das empresas, o AME Digital (Americanas), e o Mbank (Marisa). “A sinergia entre o AME e Mbank seria um potencial para as Americanas”, pontuou.

Serra explicou que a queda das ações das Lojas Americanas refletiu a insegurança da possível transação para a empresa. Por outro lado, as ações da Marisa se valorizaram, pois se trata de uma companhia quase familiar, se comparada à concorrente. “Se realizar essa aquisição, as Americanas teriam que pagar um prêmio além do preço que a Marisa está custando hoje, e o mercado enxerga essa questão. Focando no banco digital, a empresa tem muito mais a ganhar”, avaliou.

Não é a primeira vez que rumores sobre negociações disparam as ações das Lojas Marisa. Em 2014, após a revista Veja publicar que a varejista estaria “conversando” com as Lojas Renner sobre possível venda, o papel da empresa saltou 9,08%. Na época, a Renner desmentiu os rumores, afirmando que não havia “qualquer espécie de negociação entre ambas”.