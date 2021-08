Bolsonaro libera venda direta de etanol para postos de combustíveis

IS Ingrid Soares

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O presidente Jair Bolsonaro assinará, nesta quarta-feira (11/08), a Medida Provisória (MP) que permitirá a venda de etanol pelos produtores ou importadores diretamente para postos de combustíveis, sem intermédio de distribuidoras. Os postos poderão, ainda, vender combustível de qualquer marca, independente da bandeira comercializada, desde que devidamente informado ao consumidor.



O mandatário participará pela manhã da cerimônia de assinatura da MP no Palácio do Planalto. Estarão ainda presentes os ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, da Economia, Paulo Guedes, e a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,Tereza Cristina.

Segundo as pastas, a ação foi tomada a partir de deliberação do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e estudos realizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) com o objetivo de "aumentar a concorrência, beneficiando o consumidor final".