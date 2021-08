Mercado S/A

AS Amauri Segalla

(crédito: Assessoria Sinop/Divulgação)

"Embora o governo Bolsonaro finja que o problema não é com ele, a situação preocupa"



Racionamento de energia pode ser a única opção para o Brasil



Um velho flagelo brasileiro pode retornar em breve: o racionamento de energia. Segundo levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), 63% dos empresários do setor industrial acreditam que a medida será adotada no futuro próximo, em decorrência do baixo nível dos reservatórios e da bandeira vermelha na conta de energia elétrica. Não é só: 98% dos pesquisados acreditam que haverá novos aumentos de preços. Embora o governo Bolsonaro finja que o problema não é com ele, a situação preocupa. Recentemente, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) alertou que o nível dos reservatórios no Brasil pode chegar ao limite em meados de novembro, ou até antes disso. Para o coordenador do Instituto Clima e Sociedade (ICS), Roberto Kishinami, há, de fato, poucas chances de o país escapar do racionamento. Segundo ele, a medida será necessária para garantir o suprimento básico da população.



Desfile militar vira piada no mercado financeiro



Uma piada de mau gosto e um desperdício de tempo. Foi assim que boa parte do mercado financeiro reagiu ao ver o desfile de tanques realizado ontem diante do Palácio do Planalto. “Essa parada militar me deixou com medo de o Brasil ser invadido pela Bolívia e perder”, disse o gestor Luiz Alves, sócio-fundador da Versa Asset e responsável por um dos fundos multimercados mais rentáveis do país. “Qualquer coisa, ainda temos os canhões do Forte de Copacabana e o esquadrão de Tucanos para nos defender.”



TikTok é o aplicativo mais baixado do mundo



A plataforma chinesa de vídeos curtos TikTok alcançou um feito notável em 2020: passou a ser o aplicativo de redes sociais mais baixado do mundo. É a primeira vez que isso ocorre desde que o Nikkei Asia, diário econômico japonês, começou o levantamento em 2018. Além de superar Facebook — historicamente, o líder em downloads —, WhatsApp, Instagram e o Messenger, o aplicativo tornou-se o mais baixado na Europa, na América do Sul e nos Estados Unidos.



16,5%

foi quanto cresceu o faturamento do Dia dos Pais em comparação com 2020, segundo dados da empresa de serviços financeiros Cielo.



Para Anfavea, aumento do

uso do etanol reduziria emissões



A Anfavea, a associação dos fabricantes de carros, tem uma solução para reduzir a emissões de poluentes: o aumento do uso de biocombustíveis, principalmente o etanol. Segundo estudo feito em parceria com o Boston Consulting Group (BCG), a adoção intensiva do etanol na frota brasileira tem potencial para reduzir em 15% o volume de poluentes lançados na atmosfera até 2035. Programas de rejuvenescimento da frota também seriam importantes para a chamada descarbonização do transporte.



Rapidinhas

O setor imobiliário iniciou o ano aquecido, mas os negócios não se limitaram a novos empreendimentos. No primeiro semestre, o número de contratos de financiamentos firmados por pessoas físicas junto ao Itaú Unibanco para a compra de imóveis usados cresceu 265% na comparação anual. As transações de imóveis novos subiram 147%.

O mercado pet é um fenômeno no Brasil. Maior rede de produtos para animais do país, a Petz viu seu lucro líquido crescer 109% entre abril e junho deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado — que já havia sido ótimo. A empresa inaugurou sete unidades no terceiro trimestre e, agora, totaliza 143 endereços em diversos estados brasileiros.

O turismo se prepara para forte retomada. Segundo pesquisa da fintech FinanZero, a busca por empréstimos on-line para viajar avançou 307% em junho em relação a igual mês de 2020. As companhias aéreas também detectaram aumento da demanda. Em junho, o número de passageiros cresceu 16,2% diante de um ano atrás.

E por falar no setor aéreo: as empresas lançaram um manifesto contra uma mudança prevista na reforma tributária. Segundo a Abear, associação que representa as companhias, o fim da isenção de PIS/Cofins deverá gerar um custo adicional de R$ 5 bilhões a todos os integrantes da cadeia do transporte aéreo. A isenção existe há 30 anos.