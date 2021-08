Vendas do varejo caem 1,7% em junho ante maio, revela IBGE

As vendas no varejo caíram 1,7% em junho, na comparação com maio de 2021, quando houve aumento de 2,7% nas atividades. A Pesquisa Mensal do Comércio referente ao mês de junho foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quarta-feira (11/8). O acumulado no ano ficou em 6,7%, aponta análise, e o acumulado em 12 meses foi de 5,9% em junho. Apesar do recuo no ajuste sazonal, os dados apontam que o comércio varejista aumentou 6,3%, ante junho de 2020. Na comparação por período, é a quarta vez que o setor mantém taxas positivas.Segundo a pesquisa, entre os itens que mais cresceram em vendas nos últimos 12 meses estão vestuário e calçados (61,8%), artigos de uso pessoal e doméstico (22,6%), livros, jornais, revistas e papelaria (17,1%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (13,1%), combustíveis e lubrificantes (11,4%) e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (3,3%). Já no ajuste sazonal, de maio para junho, quase todos os setores apresentaram queda, inclusive o de alimentos.Os dados também demonstram que o comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças; e material de construção, apresentou redução de 2,3% no volume de vendas de junho, em relação a maio deste ano. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, houve alta de 11,5%. No varejo ampliado, a taxa em 12 meses subiu 12,3%, o que representa um aumento de 7,9% nas vendas.De acordo com nota divulgada pelo IBGE, essa é a primeira queda no volume de vendas no varejo, após dois meses de alta , e foi sentida por cinco das oito atividades. O setor que vinha mostrando recuperação da crise econômica enfrentada no ano passado, especialmente no início da pandemia da covid-19, voltou a se distanciar do recorde histórico de crescimento, obtido em outubro de 2020.“Por conta das quedas pronunciadas de março a junho de 2020, o varejo apresentou ganho, sobretudo nas atividades mais afetadas, como de tecidos, vestuário e calçados e outros artigos de uso pessoal e doméstico, que voltaram a registrar taxas de dois dígitos no campo positivo. Com isso (queda registrada em junho), o patamar do varejo volta a se distanciar do seu recorde histórico”, diz o comunicado.