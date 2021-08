Esforço conjunto para atrair investimentos

VB Vera Batista

O Itamaraty vai colocar um grupo de diplomatas para missões de reconhecimento de negócios com maior potencial de atração de investimentos estrangeiros para o Brasil. A iniciativa segue determinação do presidente Jair Bolsonaro para que o órgão passe a contribuir mais para o crescimento do país, ao lado de outros ministérios, como os de Economia, Infraestrutura e Casa Civil, de acordo com o ministro de Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França.

“Nós identificamos, em recentes reuniões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a necessidade de criar no Itamaraty um grupo de setores, de países que são para nós estratégicos. Talvez 12, 18, 20, estamos estabelecendo. Vamos colocar funcionários do serviço exterior brasileiro, diplomatas especializados em temas econômicos, em uma missão de reconhecimento para o Brasil”, disse França, para cerca de 200 representantes de embaixadas de mais de 20 países, durante o lançamento da Frente Parlamentar de Investimentos Estrangeiros no Brasil (InvestBrasil).

Na análise do chanceler, o Brasil, hoje, em face do programa de concessões, do Programa de Parceria de Investimentos (PPI), da cessão onerosa de blocos de gás e petróleo e das reformas em andamento, tem sido objeto de atração de investimentos do mundo todo.

A Frente InvestBrasil foi criada para discutir ações com organismos e instituições internacionais e destravar as relações comerciais com outros países. É suprapartidária e tem como presidente o senador Izalci Lucas (PSDB-DF, líder do partido no Senado). “O Senado tem a prerrogativa de autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, bem como escolher chefes de missão diplomática. Dessa forma, pode desburocratizar as relações, atrair investimentos, democratizar oportunidades e trazer desenvolvimento e igualdade a todos”, afirmou Izalci Lucas.

Segundo analistas, a liderança do senador é importante, no momento, para o ministro de Relações Exteriores, que tenta restabelecer a comunicação com o Congresso Nacional. Ontem, por exemplo, ele recebeu o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no Itamaraty. A exploração de campos de petróleo e gás na região do Oiapoque foi um dos temas da conversa.