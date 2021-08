Governo divulga calendário das últimas parcelas do auxílio emergencial

AF Augusto Fernandes

O Ministério da Cidadania e a Caixa Econômica Federal divulgaram, nesta quinta-feira (12/8), o calendário de pagamento das três parcelas finais do auxílio emergencial. Neste ano, o benefício deveria ter sido pago em apenas quatro parcelas, mas em julho o presidente Jair Bolsonaro decidiu estender o programa por mais três ciclos.

A quinta parcela começará a ser paga na próxima semana. Beneficiários que fazem parte do Bolsa Família receberão entre os dias 18 e 31, e poderão sacar o dinheiro também entre essas datas. Já para quem não é atendido pelo programa de transferência de renda, o crédito do auxílio emergencial será feito entre os dias 20 e 31, a depender do mês de nascimento do beneficiário. O saque, contudo, só poderá ser efetuado entre 1º e 20 de setembro.

A sexta parcela será repassada aos beneficiários em setembro, com o pagamento para quem é do Bolsa Família sendo feito dos dias 17 a 30. Para as demais pessoas, os depósitos começarão a ser feitos em setembro, no dia 21, e só terminarão em outubro, no dia 3. Esse público só poderá sacar o auxílio a partir de 4 de outubro.

Por fim, a sétima parcela será paga totalmente em outubro. Beneficiários do Bolsa Família receberão entre os dias 18 e 29, enquanto o crédito para os demais será efetuado entre os dias 20 e 31. Como de costume, o saque só estará permitido a partir do dia 1º de novembro.

As três parcelas finais do auxílio continuarão com os valores estabelecidos para este ano, que são de R$ 150 às pessoas que vivem sozinhas, de R$ 375 às mães que são chefes de família e de R$ 250 aos demais beneficiários.

Prorrogação

De acordo com o Executivo, não há previsão de novas parcelas após o pagamento do sétimo ciclo previsto para o auxílio neste ano. Isso porque, a partir de novembro, o governo quer dar início ao Auxílio Brasil, programa de transferência de renda que substituirá o Bolsa Família.

“Obviamente esses três meses terminam quando nós teremos então o novo programa Auxílio Brasil, onde, segundo acertado pela equipe econômica, o reajuste será de no mínimo 50% do que se paga no Bolsa Família atualmente”, disse Bolsonaro, em pronunciamento a jornalistas no Palácio do Planalto.

De qualquer forma, o ministro da Cidadania, João Roma, disse que se a situação da pandemia da covid-19 no país voltar a se agravar, o governo pode rever esse posicionamento. “Não há estudo para nova prorrogação. Mas, assim como ocorreu com essa, enquanto perdurarem os efeitos da pandemia e dificuldade de reinserção no mercado de trabalho dessa população que ficou sem renda, é suscetível, sim, de novas possibilidades de adiamento", disse o ministro.

“Novas parcelas precisam de uma análise de situação. O que temos hoje é um cenário em que o Brasil desponta com a vacinação em massa, a retomada da economia é latente, superando projeções até recentes. Isso tudo faz com que a gente possa apresentar, já em novembro, o Auxílio Brasil, que será um programa social mais robusto, com políticas integradas, viabilizando ao cidadão trilhas para que ele possa buscar sua emancipação, acessar o mercado de trabalho e caminhar com as próprias pernas”, completou Roma.

Veja o calendário completo de pagamentos das três parcelas finais do auxílio

Beneficiários do Bolsa Família

Parcela 5 - Agosto

Crédito e saque em dinheiro

NIS com final 1: 18 de agosto

NIS com final 2: 19 de agosto

NIS com final 3: 20 de agosto

NIS com final 4: 23 de agosto

NIS com final 5: 24 de agosto

NIS com final 6: 25 de agosto

NIS com final 7: 26 de agosto

NIS com final 8: 27 de agosto

NIS com final 9: 30 de agosto

NIS com final 0: 31 de agosto

Parcela 6 - Setembro

Crédito e saque em dinheiro

NIS com final 1: 17 de setembro

NIS com final 2: 20 de setembro

NIS com final 3: 21 de setembro

NIS com final 4: 22 de setembro

NIS com final 5: 23 de setembro

NIS com final 6: 24 de setembro

NIS com final 7: 27 de setembro

NIS com final 8: 28 de setembro

NIS com final 9: 29 de setembro

NIS com final 0: 30 de setembro

Parcela 7 - Outubro

Crédito e saque em dinheiro

NIS com final 1: 18 de outubro

NIS com final 2: 19 de outubro

NIS com final 3: 20 de outubro

NIS com final 4: 21 de outubro

NIS com final 5: 22 de outubro

NIS com final 6: 25 de outubro

NIS com final 7: 26 de outubro

NIS com final 8: 27 de outubro

NIS com final 9: 28 de outubro

NIS com final 0: 29 de outubro

Beneficiários fora do Bolsa Família

Parcela 5 - Agosto

Depósito digital no Caixa Tem:

Nascidos em janeiro: 20 de agosto

Nascidos em fevereiro: 21 de agosto

Nascidos em março: 21 de agosto

Nascidos em abril: 22 de agosto

Nascidos em maio: 24 de agosto

Nascidos em junho: 25 de agosto

Nascidos em julho: 26 de agosto

Nascidos em agosto: 27 de agosto

Nascidos em setembro: 28 de agosto

Nascidos em outubro: 28 de agosto

Nascidos em novembro: 29 de agosto

Nascidos em dezembro: 31 de agosto

Saque em dinheiro:

Nascidos em janeiro: 1º de setembro

Nascidos em fevereiro: 02 de setembro

Nascidos em março: 03 de setembro

Nascidos em abril: 06 de setembro

Nascidos em maio: 09 de setembro

Nascidos em junho: 10 de setembro

Nascidos em julho: 13 de setembro

Nascidos em agosto: 14 de setembro

Nascidos em setembro: 15 de setembro

Nascidos em outubro: 16 de setembro

Nascidos em novembro: 17 de setembro

Nascidos em dezembro: 20 de setembro

Parcela 6 - Setembro/Outubro

Depósito digital no Caixa Tem:

Nascidos em janeiro: 21 de setembro

Nascidos em fevereiro: 22 de setembro

Nascidos em março: 23 de setembro

Nascidos em abril: 24 de setembro

Nascidos em maio: 25 de setembro

Nascidos em junho: 26 de setembro

Nascidos em julho: 28 de setembro

Nascidos em agosto: 29 de setembro

Nascidos em setembro: 30 de setembro

Nascidos em outubro: 1º de outubro

Nascidos em novembro: 02 de outubro

Nascidos em dezembro: 03 de outubro

Saque em dinheiro:

Nascidos em janeiro: 04 de outubro

Nascidos em fevereiro: 05 de outubro

Nascidos em março: 05 de outubro

Nascidos em abril: 06 de outubro

Nascidos em maio: 08 de outubro

Nascidos em junho: 11 de outubro

Nascidos em julho: 13 de outubro

Nascidos em agosto: 14 de outubro

Nascidos em setembro: 15 de outubro

Nascidos em outubro: 18 de outubro

Nascidos em novembro: 19 de outubro

Nascidos em dezembro: 19 de outubro

Parcela 7 - Outubro

Depósito digital no Caixa Tem:

Nascidos em janeiro: 20 de outubro

Nascidos em fevereiro: 21 de outubro

Nascidos em março: 22 de outubro

Nascidos em abril: 23 de outubro

Nascidos em maio: 23 de outubro

Nascidos em junho: 26 de outubro

Nascidos em julho: 27 de outubro

Nascidos em agosto: 28 de outubro

Nascidos em setembro: 29 de outubro

Nascidos em outubro: 30 de outubro

Nascidos em novembro: 30 de outubro

Nascidos em dezembro: 31 de outubro

Saque em dinheiro:

Nascidos em janeiro: 1º de novembro

Nascidos em fevereiro: 03 de novembro

Nascidos em março: 04 de novembro

Nascidos em abril: 05 de novembro

Nascidos em maio: 09 de novembro

Nascidos em junho: 10 de novembro

Nascidos em julho: 11 de novembro

Nascidos em agosto: 12 de novembro

Nascidos em setembro: 16 de novembro

Nascidos em outubro: 17 de novembro

Nascidos em novembro: 18 de novembro

Nascidos em dezembro: 19 de novembro