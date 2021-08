FGTS define distribuição de 96% dos lucros a trabalhadores

FF Fernanda Fernandes

(crédito: Divulgação/FGTS)

O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) aprovou, nesta terça-feira (17/8), a distribuição aos trabalhadores vinculados ao Fundo de 96% do total de R$ 8,467 bilhões de lucro com base em 2020. Com a decisão, R$ 8,129 bilhões deverão ser distribuídos a cerca de 191,2 milhões de contas vinculadas que acumulavam R$ 436,2 bilhões no fim do ano passado. O pagamento dos lucros deverá ser realizado até o dia 31 de agosto.

O percentual definido este ano é melhor que o previsto por especialistas no último mês, quando se falava em correção mínima de 70%, com base no IPCA. O valor a ser distribuído é quase 30% maior do que a distribuição de 2020, com base em 2019, e só fica atrás da distribuição feita em 2018, quando 100% dos lucros foram pagos aos trabalhadores, totalizando R$ 12,2 bilhões.

De acordo com o diretor do Departamento de Gestão de Fundos, Gustavo Alves Tillmann, o percentual de quase 100% do valor este ano foi necessário para garantir um ganho real aos trabalhadores. “(Isso) Reafirma o compromisso do conselho em sempre oferecer um ganho real e criar uma atração a esse FGTS, que é fundo tão importante para políticas públicas nesse país”, disse, ao apresentar a proposta de distribuição.

Ainda segundo o diretor, existe incentivo para quem manter os recursos do FGTS, o que é uma opção vantajosa para quem não tem alto potencial financeiro para investir em outros mercados mais atrativos. “Para quem puder manter os recursos no FGTS, tem sido uma boa alternativa, especialmente aos trabalhadores de mais baixa renda”, disse Tillmann.