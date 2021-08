CMN define R$ 1,3 bi dos recursos do Funcafé para áreas afetadas por geadas

RH Rosana Hessel

(crédito: Edílson Rodrigues/CB )

Em razão das geadas que afetaram as principais regiões produtoras de café em julho, o Conselho Monetário Nacional (CMN) definiu R$ 1,3 bilhão de recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) para agricultores de Minas Gerais, São Paulo e Paraná.

O montante será reservado de cinco linhas de financiamento do Fundo e representa 22% dos R$ 5,9 bilhões de recursos previstos do Funcafé para a safra 2021/2022, aprovados pelo CMN em abril.



O voto do Ministério da Economia foi aprovado nesta terça-feira (17/8) pelo CMN. Conforme comunicado da pasta, levantamentos preliminares indicam que foram atingidos cerca de 200 mil hectares.

Por recomendação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o CMN reservou 20% do valor das linhas de Custeio, Comercialização, Capital de Giro e Financiamento para Aquisição de Café (FAC), e 100% do valor da linha de Recuperação de Cafezais Danificados para medidas de apoio aos produtores que venham a ser indicadas após avaliação dos efeitos econômicos decorrentes do evento climático.