Táxi e aplicativos pegam 70% do orçamento do brasileiro com transporte

GC Gabriela Chabalgoity* BL Bernardo Lima*

(crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press %u2013 16/8/17)

As famílias brasileiras gastam em média R$ 85,44 por mês com transporte, segundo estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Cerca de 70,8% (R$ 60,81) desses gastos foram com transportes particulares, como táxi e aplicativos; 20,4% foram com transportes coletivos (R$ 17,57); e 8,8% com transportes alternativos e outros (R$ 7,06). Os dados fazem parte da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), relativa aos anos de 2017 e 2018.

A POF analisou o tempo de deslocamento do brasileiro de casa até o trabalho. Cerca de 34,6% dos trabalhadores demoram até 30 minutos para chegar ao local de trabalho; enquanto 8% demoravam de 30 minutos a uma hora de casa ao trabalho, e 4,7% mais de uma hora.

O estudo também registra o percentual de usuários de transporte público e avaliação das famílias sobre o serviço. Cerca de 77,9% dos entrevistados pelo IBGE pertencem a famílias que utilizam algum tipo de transporte coletivo; e 22,1% informaram não ter acesso ao serviço. Aproximadamente 35,7% viviam em famílias que avaliavam o serviço de transporte coletivo como bom, 20% como satisfatório e 22,2% como ruim.

* Estagiários sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza