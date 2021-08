Cenário de cautela se mantém e Ibovespa volta a cair

AE Agência Estado

(crédito: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP)

A manhã desta sexta-feira, 20, é novamente de perdas para os ativos brasileiros, que acompanham a deterioração das expectativas no mercado internacional, em um ambiente já sensível por incertezas do cenário doméstico. Depois de uma ligeira recuperação no pregão de ontem (+0,45%), o Índice Bovespa volta a oscilar em terreno negativo nesta manhã, em sintonia com as bolsas no exterior.

A sexta-feira é de agenda escassa e não há indicadores econômicos relevantes a serem divulgados nesta manhã. Mas o noticiário nacional e internacional sobre o avanço da variante Delta do coronavírus segue afetando o humor do investidor, bem como a escalada regulatória do governo da China. Com a recuperação do minério de ferro no mercado chinês, as ações da Vale e das siderúrgicas sobem hoje, em contraposição aos papéis e bancos e varejo que recuam. As ações da Petrobras também recuam, refletindo o novo dia de queda do petróleo.

Os preços do petróleo aceleraram perdas na última hora, acumulando queda pela sétima sessão consecutiva, e o WTI poderá fechar a semana com o pior desempenho desde março de 2020, em meio a temores persistentes com a disseminação da variante Delta do coronavírus e seus impactos na recuperação da economia mundial. Também preocupa a perspectiva de aperto monetário nos EUA.

O cenário doméstico, a cautela com o quadro fiscal segue no radar dos investidores, que também acompanham os capítulos da crise institucional. Na quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF), via Advocacia-Geral da União, para impedir o Supremo de abrir investigação sem passar pelo Ministério Público Federal (MPF).

Às 10h30 desta sexta, o Ibovespa tinha baixa de 0,91%, aos 116.103,48 pontos. Petrobras ON e PN recuavam 1,36% e 1,24%, respectivamente. Já Vale ON subia 0,71%. O dólar à vista subia 0,72% no mesmo horário, aos R$ 5,4616.