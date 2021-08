Ibovespa recua com cautela doméstica em dia de ganhos nas bolsas internacionais

AE Agência Estado

O bom desempenho das bolsas pelo mundo, dando continuidade à recuperação técnica de sexta-feira, não é suficiente para sustentar o mercado acionário no Brasil. O Índice Bovespa ensaiou uma abertura em alta, mas não se sustentou e passou a oscilar em leve baixa. O cenário doméstico, segundo operadores, segue como componente que limita a recuperação dos ativos domésticos.

A manhã de hoje é marcada pela repetição de declarações contundentes do presidente da República, Jair Bolsonaro, que atacou vacinas, governadores e voto eletrônico.

A ofensiva do presidente sobre o sistema eleitoral está no cerne dos mais recentes desentendimentos entre o Palácio do Planalto e o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), contra quem Bolsonaro apresentará um pedido de impeachment.

O presidente recuou e sancionou a previsão de pagamento das emendas do relator-geral e das comissões na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022. Com isso, os parlamentares poderão indicar esses recursos no Orçamento do ano que vem, em pleno período eleitoral.

A decisão de manter essas emendas está publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje, diferente do que o governo havia anunciado na sexta-feira. As emendas de relator estão no centro do orçamento secreto, esquema revelado pelo Estadão.

No noticiário internacional, o destaque da última hora foi o índice de atividade nacional dos Estados Unidos elaborado pelo Federal Reserve de Chicago, que subiu de -0,01 em junho para +0,53 em julho. O resultado superou a previsão de analistas consultados pela FactSet, que previam alta a +0,15. Os juros dos Treasuries mais longos avançaram discretamente após a divulgação do dado.

Às 10h48, o Ibovespa tinha baixa de 0,14%, aos 117.892,75 pontos. Petrobras ON e PN subiam 1,69% e 1,65%, respectivamente. Já Vale ON recuava 0,88%.