Dívida pública brasileira chegou a R$ 5,395 trilhões, em julho

VB Vera Batista

O estoque da Dívida Pública Federal (DPF), que inclui as dívidas do governo no Brasil e no exterior, apresentou aumento, em termos nominais, de 1,24%, passando de R$ 5,329 trilhões, em junho, para R$ 5,395 trilhões, em julho, segundo dados do Tesouro Nacional. De acordo com o órgão, "a variação do estoque da DPF no mês é explicada pela emissão líquida de R$ 24,37 bilhões e pela apropriação positiva de juros de R$ 41,66 bilhões."

Já a dívida interna (DPMFi) cresceu 1,02%, no período, ao passar de R$ 5,103 trilhões para R$ 5,155 trilhões, "devido à sua emissão líquida, no valor de R$ 16,14 bilhões, e à apropriação positiva de juros, no valor de R$ 35,69 bilhões”. Com relação ao estoque da dívida externa (DPFe), a alta foi de 6,26% sobre o estoque apurado em junho, encerrando o mês de julho em R$ 240,87 bilhões (US$ 47,03 bilhões), sendo R$ 208,12 bilhões (US$ 40,64 bilhões) referentes à dívida mobiliária e R$ 32,75 bilhões (US$ 6,40 bilhões) relativos à dívida contratual.

Detentores

O estoque de instituições financeiras apresentou aumento no mês, passando de R$ 1,568 trilhões para R$ 1,586 trilhões em julho. A participação relativa desse grupo aumentou para 30,77%. Os não-residentes apresentaram acréscimo de R$ 3,31 bilhões no estoque, fechando o mês com redução na participação relativa, atingindo 9,67%. O grupo Previdência reduziu o estoque em R$ 20,55 bilhões, totalizando R$ 1,151 trilhões no mês. A participação relativa desse grupo caiu de 22,96% para 22,33%.

Os fundos de investimento aumentaram o estoque, passando de R$ 1,205 trilhões para R$ 1,248 trilhões. O grupo governo apresentou participação relativa de 3,89% em julho e o estoque das seguradoras encerrou o mês em R$ 197,10 bilhões. “Além disso, destaca-se que os não-residentes possuem 89,11% de sua carteira em títulos pré-fixados, enquanto a carteira da Previdência é composta de 60,20% de títulos vinculados a índices de preços”, informa o Tesouro.

Custo Médio do Estoque

O custo médio acumulado nos últimos 12 meses da DPF apresentou aumento de 7,18% ao ano, em junho, para 7,64% anuais, em julho. O custo médio acumulado em doze meses da DPMFi aumentou de 7,66% ao ano, em junho, para 7,78% anuais, em julho. Com relação à DPFe, este indicador também registrou aumento, passando de -2,70% ao ano, para 3,93% anuais, “devido, principalmente, à apreciação do dólar em relação ao real de 2,39%, em julho de 2021, contra uma depreciação de 4,98% ocorrida no mesmo período do ano anterior", informou o Tesouro Nacional.