Dólar sobe com inflação, incertezas locais e Ptax no radar

AE Agência Estado

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O dólar opera em alta na manhã desta segunda-feira, 30, após acumular queda de 3,52% na semana passada. Os investidores monitoraram a desaceleração do IGP-M de agosto, mas a piora nas projeções para IPCA para 2021 e 2022 no relatório Focus pesa mais, além da confirmação da manutenção da bandeira vermelha patamar 2 para as contas de luz de setembro, cujo valor ainda será definido pela Aneel e fica no radar.

Os investidores aguardam com expectativas também os desdobramentos do aviso de saída do Banco do Brasil (BB) e da Caixa da Febraban, depois que a instituição assinou manifesto da Fiesp criticando o governo. Do lado fiscal, as atenções ficam nas negociações envolvendo o pagamento de precatórios, reforma do IR e aumento do Bolsa Família. O governo tem até esta terça-feira (31) para enviar ao Congresso o projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2022, mas a questão dos precatórios devidos pela União no próximo ano, de quase R$ 90 bilhões, segue indefinida.

A disputa técnica em torno da taxa Ptax do fim de agosto pode deixar o dólar volátil, principalmente nesta terça-feira quando a taxa será definida. A Ptax de amanhã servirá na quarta-feira (dia 1º) para os ajustes de contratos cambiais e de resultados corporativos do período.

Às 9h34 desta segunda-feira, o dólar à vista subia 0,42%, a R$ 5,2171. O dólar futuro de setembro ganhava 0,26%, a R$ 5,2165.