Desemprego: redução tímida

RF RAPHAEL FELICE

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que 14,4 milhões de brasileiros estavam desocupados no trimestre encerrado em junho último. O número representa 14,1% da população em condições de trabalhar. Mesmo com a pequena melhora em relação ao trimestre anterior, que registrou 14,4% (14,8 milhões de pessoas) no índice, o IBGE considera que a população desocupada continua estável, ou seja, sem apresentar melhora significativa.

Os números mostram, ainda, que a população subocupada por insuficiência de horas trabalhadas engloba 7,5 milhões de pessoas, recorde da série histórica. A alta nesse dado foi de 7,3% no comparativo com o trimestre entre janeiro e março (511 mil pessoas a mais) e de 34,4% (1,9 milhão de pessoas a mais) diante do mesmo trimestre de 2020.

A taxa composta de subutilização da força de trabalho (percentual de pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas) foi de 28,6%, enquanto a população subutilizada — que tem emprego informal e não consegue ocupar todo o seu tempo — chegou a 32,2 milhões de pessoas.

“A atividade econômica não retomou o que a gente tinha em 2019 e, principalmente, o que tinha em 2014 e 2015. Desde então, houve uma queda vigorosa da economia, que se reflete, principalmente, no emprego e da renda”, comentou William Baghdassarian, professor de Finanças do Ibmec.

Com a dificuldade de conseguir trabalho, milhões de brasileiros desistiram de buscar emprego. A quantidade de pessoas desalentadas foi avaliada em 5,6 milhões pelo IBGE. No trimestre anterior, esse número era de quase 6 milhões de pessoas. Segundo os autores da pesquisa, o número permanece estável.

Após quatro trimestres entre 2020 e 2021 sem aumento significativo, foram criadas 618 mil vagas de carteira assinada no trimestre encerrado em junho. Mesmo assim, o número ainda fica distante do registrado no fim de 2019, no período pré-pandemia, como explica a analista da pesquisa Pnad Contínua, Adriana Beringuy. “É um primeiro resultado importante para o mercado de trabalho, mas a gente precisa aguardar os próximos trimestres para saber se isso vai ser mantido, tendo em vista que essa é uma categoria do emprego para qual a pesquisa não vinha registrando aumento significativo”, disse.