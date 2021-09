Produtor do DF terá crédito para energia solar

LV LUÍZA VICTORINO*

Produtores rurais do Distrito Federal passarão a contar com uma linha de crédito para apoiar o uso da energia solar e tornar a atividade mais sustentável. A novidade foi anunciada pelo empresário Joe Valle, ex-presidente da Câmara Legislativa do DF, em entrevista ao programa CB.Agro, parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília.

O financiamento conta com apoio de cooperativas de crédito brasilienses e visa especialmente as oportunidades que o uso da energia solar da capital pode gerar. “Aqui, nós temos uma posição privilegiadíssima, com muita luz e muito sol, por meio da qual podemos fazer um trabalho diferenciado”, afirmou Valle.

“Completamente privada, sem nenhum tipo de relação com o governo, a linha de crédito nasce da vontade de fazer de Brasília uma capital solar que atenda não só a necessidade momentânea, mas também torne a produção orgânica e rural cada vez mais sustentável”, explicou o empresário.

A iniciativa, que disponibilizará um fundo de cerca de R$ 10 milhões, será lançada daqui a 10 dias. Segundo Vale, a ideia é atender não só produtores, mas também a comunidade em geral. “Você que tem a sua casa e seu consumo de energia pode instalar as placas com várias das empresas que fazem isso hoje, e a cooperativa financia. Com a diferença de energia que você tem da sua conta de luz, você paga seu financiamento no banco”, afirmou.

Vale comentou também o novo atacado de orgânicos do Ceasa, oportunidade para que restaurantes e hotéis possam oferecer um cardápio mais diversificado aos clientes, que aumentaram a demanda por esses produtos. “Agora, o dono do restaurante, quando tem necessidade de lançar uma salada orgânica, pode ir ao atacado, onde encontrará 20 ou 30 variedades de produtos frescos.”

Os produtos devem vir de fornecedores cadastrados. Valle lembrou a importância de obedecer à legislação do setor, que garante que todos os 24 mil produtores de orgânicos do país entreguem um alimento seguro e dentro das mesmas regras. Ele ressaltou que esse número representa apenas 2% dos agricultores brasileiros e que é preciso avançar para que os orgânicos possam melhorar a qualidade alimentar da população.



