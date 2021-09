Varejo: retomada em julho

FF Fernanda Fernandes

O comércio varejista voltou a crescer em julho, apesar da inflação e do desemprego. Segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as vendas subiram 1,2%, na comparação com junho, quando houve queda de 1,7%. Antes disso, o comércio havia registrado duas altas consecutivas, em abril e em maio. Na comparação com julho de 2020 — uma base muito fraca, já que, na época, as medidas restritivas contra a pandemia estavam bastante rígidas —, houve crescimento de 5,7%. O acumulado no ano chegou a 6,6% e, nos últimos 12 meses, permaneceu em 5,9%.

O IBGE apontou que, em julho, houve alta em cinco dos oito setores pesquisados, entre eles o setor de artigos de uso pessoal e doméstico (19,1%), que engloba lojas de departamentos, óticas, joalherias, artigos esportivos, brinquedos, entre outras; e vestuário (2,8%). Em contrapartida, a pesquisa também mostra que o brasileiro consumiu menos livros, jornais, revistas e artigos de papelaria (-5,2%), móveis e eletrodomésticos (-1,4%) e combustíveis e lubrificantes (-0,3%).

Expectativa

O resultado da PMC de julho veio acima da expectativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que projetava alta de 0,7% no indicador. “Com a revisão dos dados do mês anterior, o setor engatou o quarto crescimento mensal consecutivo, alcançando agora o maior patamar da série histórica da pesquisa”, informou a Confederação, em nota.

O economista sênior da CNC, Fábio Bentes, explicou que, em julho, a circulação de pessoas ainda estava 12% abaixo do período pré-pandemia, em fevereiro de 2020. Mas, em alguns setores, o comércio já superou os números registrados antes da crise sanitária. “Em artigos pessoais, por exemplo, o faturamento do setor já está 34% acima de fevereiro de 2020. Isso é observado nos segmentos muito ligados ao consumo doméstico, assim como nos materiais de construção que, apesar da queda em julho, teve crescimento de 15,36% em relação a antes da pandemia”, afirmou o economista. Outro setor que caiu em julho, mas está bem na comparação com a pré-pandemia, é o de móveis e eletrodomésticos. “O faturamento já está 3% acima do registrado em fevereiro de 2020”, disse Bentes.

Apesar da alta de 2,8% em julho, o setor de vestuário é um dos que ainda não se recuperaram da crise e está 5,8% abaixo do observado no início de 2020. “O setor ainda não conseguiu colocar o nariz para fora e respirar, por ser muito afetado pela circulação de pessoas. É difícil substituir a venda presencial pela on-line neste setor”, explicou Fabio Bentes. Mas, ao que tudo indica, a recuperação é questão de tempo. Isso porque, na comparação com julho de 2020, o aumento no segmento de roupas foi de 42%. “A atividade respondeu pelo segundo maior impacto positivo na formação da taxa global do varejo”, diz nota técnica do IBGE.

O setor de combustíveis e lubrificantes, embora tenha avançado no acumulado em 12 meses, ainda registrou queda de 0,6% em julho, o que reflete, entre outros fatores, a alta inflação. Na comparação com julho do ano passado, houve alta de 6,4%. “Os combustíveis vêm sofrendo bastante com os aumentos na faixa de mais de 30%, além da mudança de hábito do consumidor, com a queda na circulação que, apesar de ter aumentado, ainda não voltou ao normal”, explicou Bentes. Segundo o economista, parte do problema deve ser resolvido à medida que a circulação de consumidores voltar ao normal.

Veículos

A pesquisa do IBGE também traz dados do comércio varejista ampliado, que inclui o setor de veículos, motos, partes e peças, e do segmento de material de construção. Em julho, o setor de veículos teve variação positiva de 18% e, em um ano, aumentou 25,9%. O percentual, porém, é menor do que os registrados em junho (32,9%) e maio (72,4%) deste ano, o que reflete a escassez de componentes na indústria automotiva. Os materiais de construção, que vinham de uma alta de 25,7% em maio, caíram para 5,4% em junho e, em julho, registraram taxa negativa de 4,7%.

“Em alguns setores, o comércio já superou os números registrados antes da crise sanitária. Em artigos pessoais, por exemplo, o faturamento já está 34% acima de fevereiro de 2020”

Fabio Bentes, Economista da CNC

Anatel adia decisão sobre o 5G

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) cancelou a reunião extraordinária do conselho diretor prevista para ontem, na qual iria definir a versão definitiva do edital do leilão das faixas para tráfego dos sinais da internet móvel de quinta geração (5G). O cancelamento ocorreu a pedido do conselheiro relator do edital, Emmanoel Campelo, para ajuste de votos com os demais conselheiros, de acordo com informações veiculadas pela agência. Nova reunião do Conselho Diretor está marcada para o próximo dia 13.