Famílias com renda de até R$ 2 mil terão mais desconto em imóvel financiado com FTGS

IM Israel Medeiros

Famílias com renda mensal de até R$ 2 mil terão maiores descontos em imóveis financiados utilizando o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Foi o que decidiu, por unanimidade, o Conselho curador do FGTS, em reunião realizada ontem. As mudanças dizem respeito ao chamado “desconto complemento”.

Agora, as famílias que participarem do programa Casa Verde e Amarela terão juros uniformizados. A medida também atualiza os valores de imóveis que podem ser considerados moradia popular em 10 a 15%, a depender do estado e da cidade em questão. Além disso, novos critérios serão observados para a utilização dos recursos do FGTS em financiamentos habitacionais.

No modelo atual do desconto complemento, são considerados apenas a renda familiar mensal bruta e o local do imóvel. Agora, também será considerada a capacidade de financiamento da família, o comprometimento de despesas familiares com relação à renda média da unidade da Federação e um critério qualitativo que considerará a área útil do imóvel.

“Vamos acrescentar um critério que também considera a família individualmente. Aquelas que têm menor capacidade de financiamento vão receber uma pontuação para aumentar o desconto complementar e facilitar o acesso ao crédito”, explicou Daniel Duarte, conselheiro do Ministério do Desenvolvimento Regional. As novidades devem entrar em vigor nos próximos meses.