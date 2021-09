Mercado S/A

AS Amauri Segalla

(crédito: Martin bernetti/AFP - 26/5/20 )

Uberlândia é a cidade mais amiga da internet. Brasília, a que mais melhorou

Entre os 100 maiores municípios brasileiros que oferecem um ambiente adequado à instalação de infraestrutura de redes de telecomunicações, como antenas e fibra óptica, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, é o melhor deles. A constatação é do ranking “Cidades Amigas da Internet 2021”, divulgado, ontem, durante o Painel Telebrasil, promovido pela Conexis Brasil Digital e pela Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações (Abrintel). No levantamento, Uberlândia, que ocupava a segunda colocação na edição passada, passou para a primeira posição. Brasília, por sua vez, foi a cidade que mais evoluiu em relação ao ranking de 2020, ganhando 88 posições e passando a ocupar a 12ª colocação, depois de um processo de modernização da legislação. A capital foi sede do primeiro teste no Brasil da rede 5G Standalone (SA), chamado também de 5G puro, realizado pela operadora TIM, em maio deste ano.



Latam lidera ranking de tarifas mais baratas



A Latam fechou o segundo trimestre de 2021 com a menor tarifa média doméstica do Brasil (R$ 341,93), segundo dados da Anac. A empresa vive um bom momento: já recuperou 82% de oferta doméstica de assentos e tem operado as aeronaves com índice de ocupação superior de 80%. Além disso, a companhia recuperou a liderança do mercado brasileiro. Em agosto, somou 2,168 bilhões de RPKs (sigla em inglês para Passageiros-Quilômetros Pagos Transportados) no mercado nacional, superando as rivais.



Viajar pelo Brasil é o principal sonho de consumo



As viagens nacionais são prioridade para os brasileiros nos próximos cinco anos. Essa é a principal conclusão de um estudo realizado pela consultoria Mosaiclab, que pesquisou os diversos desejos de consumo para o futuro. Os passeios domésticos são o principal objetivo para 44% dos entrevistados, à frente da intenção de consumir roupas e acessórios (43%) e produtos eletrônicos (também 43%). Isso explica por que o turismo espera forte retomada. Quando a crise econômica passar, o setor deslancha.





Para Safra, inflação chegará a dois dígitos em setembro



O Banco Safra produziu um relatório que traz um cenário alarmante para a economia brasileira. Em setembro, a inflação deverá ultrapassar 10% considerando os últimos 12 meses — a alta é puxada principalmente pelos preços de alimentos, combustíveis e energia elétrica. Em agosto, o IPCA foi de 9,7%. O estudo do Safra ao menos considera que esse deverá ser o pico da inflação em 2021. Para o ano que vem, o banco prevê menor pressão inflacionária.



“Tente imaginar o seguinte: um menino na Tanzânia, no pé do Kilimanjaro, consegue acessar o conteúdo da universidade de Oxford. Isso nunca foi possível na história da humanidade”

Fersen Lambranho, presidente do conselho de administração da GP Investiments



US$ 3 bilhões

é o valor do novo fundo lançado pelo conglomerado japonês SoftBank para investimentos em empresas de tecnologia na América Latina. No Brasil, startups como Gympass e Mercado Bitcoin já receberam aportes do SoftBank



Rapidinhas

» Tom Brady, o melhor quarterback da história da liga de futebol americano NFL, vai trazer sua startup de mídia Religion of Sports para o Brasil. O marido de Gisele Bundchen se associou à empresa brasileira Adventures para criar conteúdos em áudio e vídeo relacionados aos esportes. Um documentário sobre o surfista Gabriel Medina é um dos projetos em vista.

» A francesa Decathlon, maior rede varejista de esportes do mundo, vai inaugurar em 30 de setembro a sua segunda loja em Brasília e a 43ª no país — a meta é chegar ao fim do ano com 45 estabelecimentos em plena operação. A empresa avança no mercado brasileiro. Há dois anos, eram apenas 20 unidades.

» O Facebook lançou um programa para oferecer crédito a pequenas empresas pertencentes a mulheres e minorias. Segundo a rede social, o valor destinado para o projeto será de US$ 100 milhões, podendo ser ampliado, a depender da resposta dos interessados. A meta inicial de Mark Zuckerberg é auxiliar 30 mil pequenas empresas.

» As reuniões e apresentações virtuais estão em alta na rotina dos executivos. Segundo estudo da consultoria MZ, até o final de agosto foram registrados 500 comunicados sobre lives na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) feitos por empresas de capital aberto, volume 46% superior em comparação com todo o ano de 2020.