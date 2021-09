IOF maior exige cautela com financiamentos

IM Israel Medeiros

O aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para tentar bancar o novo Bolsa Família vai prejudicar o poder de compra das famílias e tornar ainda mais pesados os custos de operação para as empresas, segundo analistas. O IOF incide nas operações financeiras envolvendo crédito, câmbio, seguros e até investimentos. Desta forma, tomar empréstimos, tanto no caso de pessoas físicas quanto jurídicas, ficará mais caro.

É o que explica Ricardo Rocha, educador financeiro do Insper. “A majoração do IOF aumenta o custo efetivo total, especialmente na tomada de crédito. A contratação de seguros também fica mais cara. Nas operações de câmbio, também há aumento da tributação. O resultado é um custo maior para as transações, e quem paga é o consumidor. Toda vez que tem majoração do IOF, os serviços financeiros ficam mais caros”, detalhou.

Rocha também explicou que, diante da promessa do governo de que o aumento no IOF durará apenas até o fim do ano, é natural pensar em postergar a tomada de crédito ou a contratação de financiamentos. Mas ele acredita que, mesmo assim, a chance é de que a taxa básica de juros, a Selic, já tenha aumentado o suficiente para cobrir qualquer economia feita com IOF até o início do ano que vem. “No fim das contas, não tem para onde fugir”, pontuou.

O economista Otto Nogami, que também leciona no Insper, explica que a alta do IOF impacta diretamente no poder de compra das famílias no cenário doméstico. No caso das pessoas jurídicas, uma das principais consequências é o encarecimento das atividades, o que pode levar ao repasse de custos aos consumidores e contratantes de serviços — e, consequentemente, a uma inflação mais alta.

“O capital de giro fica mais caro, assim como financiar a atividade produtiva, a compra de maquinário. Então, na verdade, acaba impactando toda a economia que depende dos serviços financeiros”, afirmou.

“Quando você fala de famílias, fica mais caro adquirir um eletrônico, trocar seu carro. O que levou o governo a mexer no IOF é que brasileiro é um pouco inelástico em relação à taxa de juros. Ele reclama, esperneia, mas sucumbe, porque o desejo de consumir é maior que a insatisfação com as taxas”, acrescentou Nogami.

Diante do cenário de alta inflação e desemprego nas alturas, o economista acredita que a alta inesperada veio na pior hora possível. “Principalmente levando em conta que estamos com perspectiva de queda do PIB e que o IOF acaba contribuindo para um aumento da inflação. O momento não era oportuno, isso gera mais desconfiança com o governo”, disse.

Para ficar

Apesar de o cenário ser desfavorável, Otto Nogami acredita que o governo manterá a alta no IOF. “A percepção é que o aumento veio para ficar. O governo está sem espaço fiscal nenhum. Se o país tiver retomada, com crescimento da arrecadação, talvez o governo consiga ajustar para um patamar mais baixo. Mas a história mostra que, se o governo toma essa decisão, vai para o esquecimento e fica lá”, afirmou.

Ele considera, também, que o ambiente de incertezas também torna o momento inoportuno para fazer grandes compromissos financeiros. Em outras palavras, o momento é de poupar. “A recomendação ao consumidor é de que não é momento de fazer grandes compras. As incertezas são grandes, não sabemos como 2022 vai ser. Na medida do possível, é melhor postergar financiamentos e tomada de crédito”, aconselhou.

“É uma boa oportunidade para criar o importante hábito de poupar para poder consumir posteriormente. Quando estamos falando de um produto que tem valor agregado mais baixo, vale mais a pena esperar, juntar dinheiro e comprar à vista”, completou Nogami.



Viajar fica mais difícil

As viagens para o exterior deverão ficar mais caras para as famílias com o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) anunciado pelo governo na quinta-feira. A alta do imposto vai afetar, por exemplo, o custo das passagens e dos pacotes, que, geralmente, são financiados por bancos e pelas próprias agências de viagens. Operações de câmbio e o pagamento de despesas com cartão de crédito também ficarão mais caras.

Antônio Miguel de Oliveira Duarte, sócio-administrador da Planetur Turismo, afirma que o aumento do IOF chega no momento em que o setor mais precisa de incentivo. “Nós já vínhamos sendo impactados pela pandemia e pelo aumento do dólar. Qualquer coisa que não incentive acaba retardando a volta dos clientes”, afirmou.

“Temos muitos clientes que estão com carta de crédito, que iam viajar na pandemia, tiveram que cancelar e terão que utilizar esse crédito no futuro porque já compraram a viagem. Eles sentem o impacto do dólar alto e agora do aumento do imposto também”, lamentou.

A pedagoga Erica Teodoro, 28 anos, contou que realizaria seu sonho de ir para a Disney neste ano. “Porém, com a pandemia, o aumento da inflação e do dólar, ficou bem mais complicado. Minha viagem, inicialmente, seria em 2020, e foi adiada para 2021. Desta vez não vou adiar, estou pensando em cancelar a viagem e pedir o reembolso, pois está muito complicado”, contou.

Erica comentou que seu sonho ainda não acabou. “Mas, na situação em que estou, não vou conseguir. Eu ajudo a pagar as contas de casa com o meu irmão. Porém uma viagem à Disney é muito cara e exige tempo. Vou primeiro juntar um dinheiro, para depois tentar novamente planejar esse sonho”, comentou.

* Estagiária sob supervisão de Odail Figueiredo

Alta garante Auxílio Brasil só neste ano

crédito: Antonio Cruz/Agencia Brasil - 17/7/20

O governo federal ainda depende da aprovação da reforma do Imposto de Renda e da PEC dos Precatórios para bancar o novo Bolsa Família — o Auxílio Brasil, com reajuste de R$ 189 para R$ 300 no valor médio dos benefícios, de acordo com o secretário Especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Bruno Funchal. A afirmação foi feita por Funchal ao comentar o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), anunciado na quinta-feira pelo Executivo.

Segundo o secretário, o reajuste do IOF proporcionará uma receita de R$ 2,14 bilhões neste ano e permitirá o pagamento do Auxílio Brasil em novembro e dezembro. Segundo ele, a medida foi a solução encontrada pela pasta econômica para que o novo programa seja iniciado ainda este ano, uma vez que ele não poderia ser lançado em 2022, em razão das restrições legislativas devido às eleições.

“Resolver precatório é parte importante. A outra parte é fonte. Uma coisa é espaço para gastar e outra coisa é fonte”, disse Funchal, em referência à fonte de compensação para ampliação de gastos, exigida na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). “Não adianta ser só para 2022, porque você tem as restrições eleitorais que impedem que esse programa seja criado em ano eleitoral, então, ele tem que ser criado antes. A lógica é: terminando o auxílio emergencial, cai no novo programa, ou seja, nos últimos dois meses. Para isso, a gente precisa compensar”, afirmou.

Precatórios

Segundo o secretário, a ampliação do gasto com o programa social visa atender à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou o pagamento de uma renda básica para todos os brasileiros abaixo da linha de extrema pobreza. A decisão do Supremo, segundo Funchal, aumenta o número de beneficiários no programa dos atuais 14,6 milhões para 17 milhões.

Além da aprovação da PEC dos Precatórios, o secretário defende que a compensação venha da arrecadação sobre dividendos, proposta no projeto da Reforma do IR, que já passou pela Câmara e aguarda o crivo do Senado Federal. “A gente tem a compensação, aprovando o Imposto de Renda, para 2022 e 2023, e precisa de fonte para novembro e dezembro. Uma parte do IOF é para essa compensação do Auxílio Brasil de R$ 300”, reforçou Funchal.