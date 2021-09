Para pagar Bolsa Família, Bolsonaro tornará viagens para o exterior mais caras

FS Fernanda Strickland LV Luíza Victorino*

(crédito: Agencia Brasil/Tania Rego)

As viagens para o exterior deverão ficar mais caras para as famílias com o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) anunciado pelo governo na quinta-feira. A alta do imposto vai afetar, por exemplo, o custo das passagens e dos pacotes, que, geralmente, são financiados por bancos e pelas próprias agências de viagens. Operações de câmbio e o pagamento de despesas com cartão de crédito também ficarão mais caras.

Antônio Miguel de Oliveira Duarte, sócio-administrador da Planetur Turismo, afirma que o aumento do IOF chega no momento em que o setor mais precisa de incentivo. “Nós já vínhamos sendo impactados pela pandemia e pelo aumento do dólar. Qualquer coisa que não incentive acaba retardando a volta dos clientes”, afirmou.

“Temos muitos clientes que estão com carta de crédito, que iam viajar na pandemia, tiveram que cancelar e terão que utilizar esse crédito no futuro porque já compraram a viagem. Eles sentem o impacto do dólar alto e agora do aumento do imposto também”, lamentou.

A pedagoga Erica Teodoro, 28 anos, contou que realizaria seu sonho de ir para a Disney neste ano. “Porém, com a pandemia, o aumento da inflação e do dólar, ficou bem mais complicado. Minha viagem, inicialmente, seria em 2020, e foi adiada para 2021. Desta vez não vou adiar, estou pensando em cancelar a viagem e pedir o reembolso, pois está muito complicado”, contou.

Erica comentou que seu sonho ainda não acabou. “Mas, na situação em que estou, não vou conseguir. Eu ajudo a pagar as contas de casa com o meu irmão. Porém uma viagem à Disney é muito cara e exige tempo. Vou primeiro juntar um dinheiro, para depois tentar novamente planejar esse sonho”, comentou.

* Estagiária sob supervisão de Odail Figueiredo