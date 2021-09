Gol vai operar "carros aéreos"

BL Bernardo Lima*; Fernanda Strickland

O carro elétrico ainda é uma novidade para muitas pessoas, mas as companhias aéreas brasileiras querem ir mais longe. A Gol anunciou ontem que terá uma malha de 250 aeronaves elétricas de decolagem e pouso verticais (eVTOL). Em parceria com o Grupo Comporte, a companhia aérea brasileira assinou um acordo de intenção de compra dos “carros voadores” da Avalon.

A aeronave pode transportar até quatro passageiros e um piloto, com alcance de 160 km (100 milhas) e velocidade máxima de 320 km/h (200 mph). O modelo eVTOL produz 100 vezes menos ruído do que um helicóptero em voo de cruzeiro, e 30 vezes menos nos momentos de decolagem e pouso.

Segundo nota da companhia, o grupo Comporte vai prover os recursos requeridos para investimento no projeto, enquanto a Gol utilizará a expertise em aviação para desenvolver a frota de aeronaves VAX4 e eVTOL. O modelo do táxi aéreo foi inventado pela empresa britânica Vertical Aerospace.

Para iniciar o projeto, será feito um estudo de viabilidade, incluindo a certificação da aeronave e análise da infraestrutura necessária para operar essa aeronave com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anaca), o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) e outras autoridades aeronáuticas. “A Avolon espera concluir o processo de certificação do VA-X4 no Brasil até 2024, com a com a companhia iniciando voos comerciais com o eVTOL como parte de sua malha aérea em meados de 2025”, diz a nota.



* Estagiário sob supervisão de Odail Figueiredo