Receita libera consulta ao 5º lote de restituição do IR nessa quinta

RF Raphael Felice

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

A Receita Federal liberará a consulta para o quinto lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2021, a partir das 10h desta quinta-feira (23/9). O lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores para quem prestou as contas com o Leão.

Para consultar se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na Internet e acessar o serviço e-CAC. Por lá, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. O usuário pode acessar o portal por meio de seu login "gov".

A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e celulares smartphones que facilita consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF. Com ele, será possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda. Se por algum motivo o crédito não for realizado (se, por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB,ou acessando ou ligando para a Central de Relacionamento do banco estatal por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).