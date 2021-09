Caixa lança empréstimos de até R$1 mil pelo aplicativo Caixa Tem

HM Helena Mandarino Dornelas*

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira (27) o programa de crédito Caixa Tem, que vai oferecer empréstimos de R$300 a R$1000, direto do aplicativo de celular.

Mais de 100 milhões de clientes terão acesso à plataforma. A taxa de juros vai ser de 3, 99% ao mês e prazo de 24 meses para o pagamento.

O crédito será liberado conforme o aniversário do trabalhador. Quem nasceu entre janeiro e fevereiro já poderá prestar o empréstimo a partir desta segunda (27). Os aniversariantes de março a abril terão a liberação em 18 de outubro.

Todos os créditos estão sujeitos à aprovação do banco e será preciso fazer uma atualização do cadastro, com informações pessoais e envio de documentos.

O Caixa Tem foi o aplicativo utilizado pelo governo federal para a liberação do pagamento do auxílio emergencial. De acordo com Pedro Guimarães, presidente do Banco, o objetivo do programa é oferecer crédito para quem tem mas não consegue comprovar a renda.

Como fazer a solicitação

Os clientes ‘Caixa Tem’ poderão solicitar uma das duas linhas de crédito diretamente pelo aplicativo, ambas sujeitas a análise. Nas duas linhas o valor e taxa de juros são as mesmas.

Crédito Caixa Tem Pessoa: empréstimos com destinação livre para o que o cliente necessitar.

Crédito Caixa Tem para o Seu Negócio: Empréstimos para investimento produtivo, para despesas do seu negócio.

Novos clientes

A partir de 8 de novembro, pessoas que não tinham conta no aplicativo podem se inscrever. Nesse caso, haverá outro calendário de liberação. Os nascidos entre janeiro e junho, terão liberação no dia 8 de novembro